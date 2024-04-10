Бронирование от мобилизации — полный перечень категорий по новому законопроекту

Военнообязанные мужчины в ТЦК СП. Фото: ЖОТЦК и СП

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке указал в законопроекте о мобилизации перечень категорий лиц, которые могут рассчитывать на бронирование от военной службы.

Об этом говорится в заключении Комитета по нацбезопасности, опубликованном во вторник, 9 апреля.

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Согласно законопроекту, получить бронь от мобилизации смогут:

все сотрудники Нацполиции, НАБУ, БЭБ, ДБР, прокуратуры, ГСЧС, а также исполнительной службы;

руководители органов государственной власти и местного самоуправления;

50% государственных служащих категорий "Б" и "В";

сотрудники стратегических предприятий, выполняющих военные заказы;

работники предприятий, критически важные для поставки ВСУ, а также их бенефициарные собственники (даже если они на этом предприятии не работают).

Скриншот отрывка из заключения Комитета по нацбезопасности

Законопроект о мобилизации

Напомним, что во вторник, 9 апреля, в Верховной Раде наконец рассмотрели законопроект о мобилизации. Таким образом, ожидается, что в среду, 10 апреля, документ будет внесен в парламент. Известны основные его положения, из которых вынесут отдельным законопроектом важный пункт.

Также мы писали, что Комитет по нацбезопасности внес в законопроект о мобилизации пункт об ограничении права вождения авто для уклонистов, однако на его применение есть исключения. Кроме того, в документе отмечается, что две категории граждан могут быть освобождены от службы в армии.