Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Кого могут забронировать от мобилизации — пять категорий лиц arrow

Кого могут забронировать от мобилизации — пять категорий лиц

10 апреля 2024 05:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бронирование от мобилизации — полный перечень категорий по новому законопроекту
Военнообязанные мужчины в ТЦК СП. Фото: ЖОТЦК и СП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке указал в законопроекте о мобилизации перечень категорий лиц, которые могут рассчитывать на бронирование от военной службы.

Об этом говорится в заключении Комитета по нацбезопасности, опубликованном во вторник, 9 апреля.

Читайте также:

Кто подпадает под бронь по новому законопроекту

Согласно законопроекту, получить бронь от мобилизации смогут:

  • все сотрудники Нацполиции, НАБУ, БЭБ, ДБР, прокуратуры, ГСЧС, а также исполнительной службы;
  • руководители органов государственной власти и местного самоуправления;
  • 50% государственных служащих категорий "Б" и "В";
  • сотрудники стратегических предприятий, выполняющих военные заказы;
  • работники предприятий, критически важные для поставки ВСУ, а также их бенефициарные собственники (даже если они на этом предприятии не работают).
Скриншот отрывка из заключения Комитета по нацбезопасности
Скриншот отрывка из заключения Комитета по нацбезопасности

Законопроект о мобилизации

Напомним, что во вторник, 9 апреля, в Верховной Раде наконец рассмотрели законопроект о мобилизации. Таким образом, ожидается, что в среду, 10 апреля, документ будет внесен в парламент. Известны основные его положения, из которых вынесут отдельным законопроектом важный пункт.

Также мы писали, что Комитет по нацбезопасности внес в законопроект о мобилизации пункт об ограничении права вождения авто для уклонистов, однако на его применение есть исключения. Кроме того, в документе отмечается, что две категории граждан могут быть освобождены от службы в армии.

Верховная Рада
закон
мобилизация
законопроект
бронирование
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

27 марта 2024

11:14 В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины