Бронирование от мобилизации — полный перечень категорий по новому законопроекту

Кого могут забронировать от мобилизации — пять категорий лиц
Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке указал в законопроекте о мобилизации перечень категорий лиц, которые могут рассчитывать на бронирование от военной службы.
Об этом говорится в заключении Комитета по нацбезопасности, опубликованном во вторник, 9 апреля.
Кто подпадает под бронь по новому законопроекту
Согласно законопроекту, получить бронь от мобилизации смогут:
- все сотрудники Нацполиции, НАБУ, БЭБ, ДБР, прокуратуры, ГСЧС, а также исполнительной службы;
- руководители органов государственной власти и местного самоуправления;
- 50% государственных служащих категорий "Б" и "В";
- сотрудники стратегических предприятий, выполняющих военные заказы;
- работники предприятий, критически важные для поставки ВСУ, а также их бенефициарные собственники (даже если они на этом предприятии не работают).
Законопроект о мобилизации
Напомним, что во вторник, 9 апреля, в Верховной Раде наконец рассмотрели законопроект о мобилизации. Таким образом, ожидается, что в среду, 10 апреля, документ будет внесен в парламент. Известны основные его положения, из которых вынесут отдельным законопроектом важный пункт.
Также мы писали, что Комитет по нацбезопасности внес в законопроект о мобилизации пункт об ограничении права вождения авто для уклонистов, однако на его применение есть исключения. Кроме того, в документе отмечается, что две категории граждан могут быть освобождены от службы в армии.
Читайте Новини.LIVE!