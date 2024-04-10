Бронювання від мобілізації — повний перелік категорій за новим законопроєктом

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК СП. Фото: ЖОТЦК и СП

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки вказав у законопроєкті про мобілізацію перелік категорій осіб, які можуть розраховувати на бронювання від військової служби.

Про це йдеться у висновку Комітету з нацбезпеки, опублікованому в вівторок, 9 квітня.

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Згідно із законопроєктом, отримати бронь від мобілізації зможуть:

усі співробітники Нацполіції, НАБУ, БЕБ, ДБР, прокуратури, ДСНС, а також виконавчої служби;

керівники органів державної влади та місцевого самоврядування;

50% державних службовців категорій "Б" та "В";

співробітники стратегічних підприємств, що виконують військові замовлення;

працівники підприємств, що є критично важливими для постачання ЗСУ, а також їх бенефіціарні власники (навіть якщо вони на цьому підприємстві не працюють).

Скриншот уривка з висновку Комітету з нацбезпеки

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що в вівторок, 9 квітня, у Верховній Раді нарешті розглянули законопроєкт про мобілізацію. Таким чином, очікується, що в середу, 10 квітня, документ внесуть у парламент. Відомі основні його положення, з яких винесуть окремим законопроєктом важливий пункт.

Також ми писали, що Комітет з нацбезпеки вніс до законопроєкту про мобілізацію пункт про обмеження права керування авто для ухилянтів, однак на його застосування є винятки. Крім того, в документі зазначається, що дві категорії громадян можуть звільнити від служби в армії.