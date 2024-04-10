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Кого можуть забронювати від мобілізації п'ять категорій осіб

10 квітня 2024 05:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Бронювання від мобілізації — повний перелік категорій за новим законопроєктом
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК СП. Фото: ЖОТЦК и СП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки вказав у законопроєкті про мобілізацію перелік категорій осіб, які можуть розраховувати на бронювання від військової служби. 

Про це йдеться у висновку Комітету з нацбезпеки, опублікованому в вівторок, 9 квітня. 

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Згідно із законопроєктом, отримати бронь від мобілізації зможуть:

  • усі співробітники Нацполіції, НАБУ, БЕБ, ДБР, прокуратури, ДСНС, а також виконавчої служби;
  • керівники органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • 50% державних службовців категорій "Б" та "В";
  • співробітники стратегічних підприємств, що виконують військові замовлення;
  • працівники підприємств, що є критично важливими для постачання ЗСУ, а також їх бенефіціарні власники (навіть якщо вони на цьому підприємстві не працюють).
Скриншот уривка з висновку Комітету з нацбезпеки
Скриншот уривка з висновку Комітету з нацбезпеки

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що в вівторок, 9 квітня, у Верховній Раді нарешті розглянули законопроєкт про мобілізацію. Таким чином, очікується, що в середу, 10 квітня, документ внесуть у парламент. Відомі основні його положення, з яких винесуть окремим законопроєктом важливий пункт.

Також ми писали, що Комітет з нацбезпеки вніс до законопроєкту про мобілізацію пункт про обмеження права керування авто для ухилянтів, однак на його застосування є винятки. Крім того, в документі зазначається, що дві категорії громадян можуть звільнити від служби в армії. 

Верховна Рада
закон
мобілізація
законопроєкт
бронювання
війна в Україні
війна

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