Согласно открытым данным, сейчас примерно 68 тысяч женщин служат в ВСУ

Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Как известно, многие украинские защитницы рядом с мужчинами защищают на фронте Украину от российских захватчиков. Они служат в ВСУ не только в штабах или медчастях, но и на "нуле".

Новини.LIVE пытались узнать, сколько именно украинок сейчас в составе ВСУ.

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Количество женщин в составе ВСУ

Редакция обратилась в главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины с таким вопросом. Там не смогли назвать точное количество женщин в украинской армии сославшись на статью 8.1 Закона Украины "О государственной тайне".

Подобная информация входит в перечень закрытой, ведь может привести к осведомленности противника о действиях ВСУ, других составляющих сил обороны и негативно повлиять на ход выполнения задач во время действия "правового режима военного положения".

Приблизительное количество женщин в составе ВСУ

Однако в главном управлении коммуникаций ВСУ все же привели открытые данные, согласно которым 68 000 женщин тем или иным образом задействованы в составе украинской армии. При этом из них военнослужащих более 48 000. Непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих.

Напомним, что женщины имеют право мобилизоваться в Вооруженные силы Украины на добровольной основе. Но есть случаи, когда даже добровольная мобилизация женщин невозможна.

Также мы сообщали о том, на каких должностях в ВСУ могут привлечь женщин.