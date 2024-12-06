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Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

6 грудня 2024 01:59
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Згідно з відкритими даними, зараз приблизно 68 тисяч жінок служать в ЗСУ
Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Як відомо, чимало українських захисниць поряд з чоловіками боронять на фронті Україну від російських загарбників. Вони служать в ЗСУ не тільки у штабах чи медчастинах, але й на "нулі". 

Новини.LIVE намагались дізнатись, скільки саме українок зараз в складі ЗСУ.

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Кількість жінок в складі ЗСУ

Редакція звернулась до головного управління комунікацій Збройних Сил України з таким питанням. Там не змогли назвати точну кількість жінок в українській армії пославшись на статтю 8.1 Закону України "Про державну таємницю".

Подібна інформація входить в перелік такої, що може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони та негативно вплинути на хід виконання завдань під час дії "правового режиму воєнного стану".

Приблизна кількість жінок в складі ЗСУ

Проте у головному управлінні комунікацій ЗСУ всеж таки навели відкриті данні, згідно з якими 68 000 жінок тим чи іншим чином задіяні в складі української армії. При цьому з них військовослужбовиць — понад 48 000. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць. 

Нагадаємо, що жінки мають право мобілізуватися до Збройних сил України на добровільній основі. Але є випадки, коли навіть добровільна мобілізація жінок є неможливою.

Також ми повідомляли про те, на яких посадах в ЗСУ можуть залучити жінок.

ЗСУ війна в Україні військовослужбовці фронт жінки на війні

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