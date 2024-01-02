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Кто из украинских чиновников может попасть в ряды ВСУ — новые изменения в закон

2 января 2024 23:27
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — кого из чиновников смогут забрать в ВСУ
Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: Черкасский областной ТЦК и СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Кроме того, народные депутаты все еще работают над новым законопроектом о мобилизации. Один из пунктов в документе предлагает сменить процедуру бронирования чиновников.

Так, согласно новому законопроекту №10378, чиновников двух низших категорий можно будет забронировать во время военного положения только до 50% количества, пишет "Pro Гроші".

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Отмечается, что согласно новому документу Минобороны предлагает бронировать в органах государственной власти полностью только работников госслужбы категории "А". То есть забронировать без изменений можно будет:

  • работников Верховной Рады;
  • Кабинета министров;
  • чиновников центральных органов исполнительной власти и их заместителей.

Остальные две категории "Б" и "В" могут быть забронированы в количестве до 50% всех военнообязанных чиновников. А в органах местного самоуправления забронировать работников можно, если это необходимо для обеспечения их функционирования.

Стоит отметить, что сейчас бронированию подлежат все чиновники, которые работают:

  • в органах государственной власти;
  • в других государственных органах;
  • в органах местного самоуправления.

Пока неизвестно, когда новые изменения могут заработать в Украине, ведь законопроект предоставлен только для ознакомления.

Ранее мы сообщали, что заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин объяснил, почему дети политической элиты должны идти в армию.

Напомним, мы писали, что офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Марков высказал мнение, при каких условиях можно мобилизовать заключенных.

Также мы информировали, что командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко заявил, что на фронт пора привлекать 18-21-летних ребят.

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