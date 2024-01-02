Мобилизация в Украине — кого из чиновников смогут забрать в ВСУ

Кто из украинских чиновников может попасть в ряды ВСУ — новые изменения в закон
В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Кроме того, народные депутаты все еще работают над новым законопроектом о мобилизации. Один из пунктов в документе предлагает сменить процедуру бронирования чиновников.
Так, согласно новому законопроекту №10378, чиновников двух низших категорий можно будет забронировать во время военного положения только до 50% количества, пишет "Pro Гроші".
Отмечается, что согласно новому документу Минобороны предлагает бронировать в органах государственной власти полностью только работников госслужбы категории "А". То есть забронировать без изменений можно будет:
- работников Верховной Рады;
- Кабинета министров;
- чиновников центральных органов исполнительной власти и их заместителей.
Остальные две категории "Б" и "В" могут быть забронированы в количестве до 50% всех военнообязанных чиновников. А в органах местного самоуправления забронировать работников можно, если это необходимо для обеспечения их функционирования.
Стоит отметить, что сейчас бронированию подлежат все чиновники, которые работают:
- в органах государственной власти;
- в других государственных органах;
- в органах местного самоуправления.
Пока неизвестно, когда новые изменения могут заработать в Украине, ведь законопроект предоставлен только для ознакомления.
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