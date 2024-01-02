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Хто з українських чиновників може потрапити до лав ЗСУ — нові зміни до закону

2 січня 2024 23:27
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — кого з чиновників зможуть забрати до ЗСУ
Військові Збройних сил України. Фото: Черкаський обласний ТЦК та СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Крім цього, народні депутати все ще працюють над новим законопроєктом про мобілізацію. Один із пунктів у документі пропонує змінити процедуру бронювання чиновників.

Так, згідно з новим законопроєктом №10378, чиновників двох нижчих категорій можна буде забронювати під час воєнного стану лише до 50% кількості, пише "Pro Гроші".

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Зазначається, що відповідно до нового документу, Міноборони пропонує бронювати в органах державної влади повністю лише працівників держслужби категорії "А". Тобто забронювати без змін можна буде:

  • працівників Верховної Ради;
  • Кабінету міністрів;
  • чиновників центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників.

Інші дві категорії "Б" і "В" можуть бути заброньовані у кількості до 50% від усіх військовозобов’язаних чиновників. А в органах місцевого самоврядування забронювати працівників можна, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування.

Варто зауважити, що наразі бронюванню підлягають усі чиновники, які працюють:

  • в органах державної влади;
  • в інших державних органах;
  • в органах місцевого самоврядування.

Наразі невідомо, коли нові зміни можуть запрацювати в Україні, адже законопроєкт поки надано лише для ознайомлення. 

Раніше ми повідомляли, що заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін пояснив, чому діти політичної еліти повинні йти до війська

Нагадаємо, ми писали, що офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків висловив думку, за яких умов можна мобілізувати ув'язнених.

Також ми інформували, командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко заявив, що на фронт час залучати 18-21-річних хлопців.

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