Кто теряет защиту от призыва в новом законе о мобилизации — детали
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации.
Стало известно, какие изменения ждут студентов, говорится на сайте Министерства обороны Украины.
Какие изменения ожидают студентов
Если закон будет принят, то украинцев ожидают следующие изменения. Не подлежат мобилизации.
- докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру;
- соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий.
- Обучающиеся на платной основе аспиранты будут подлежать мобилизации.
Законопроект о мобилизации — что известно
Законопроект о мобилизации — что известно
Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.
Отмечается, что от мобилизации будут освобождены забронированные за органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.
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