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Кто теряет защиту от призыва в новом законе о мобилизации — детали

31 января 2024 05:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Кто теряет защиту от призыва в новом законе о мобилизации — детали
Призывник в ТЦК. Фото: Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации.

Стало известно, какие изменения ждут студентов, говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Какие изменения ожидают студентов

Если закон будет принят, то украинцев ожидают следующие изменения. Не подлежат мобилизации.

  • докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру;
  • соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий.
  • Обучающиеся на платной основе аспиранты будут подлежать мобилизации.

Законопроект о мобилизации — что известно

Законопроект о мобилизации — что известно
Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

Отмечается, что от мобилизации будут освобождены забронированные за органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.

военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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