Кто теряет защиту от призыва в новом законе о мобилизации — детали

Призывник в ТЦК. Фото: Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации.

Стало известно, какие изменения ждут студентов, говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Какие изменения ожидают студентов

Если закон будет принят, то украинцев ожидают следующие изменения. Не подлежат мобилизации.

докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру;

соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий.

Обучающиеся на платной основе аспиранты будут подлежать мобилизации.

Законопроект о мобилизации — что известно

Законопроект о мобилизации — что известно

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

Отмечается, что от мобилизации будут освобождены забронированные за органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.