Хто втрачає захист від призову у новому законі про мобілізацію — деталі

Призовник у ТЦК. Фото: Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію.

Стало відомо, які зміни очікують студентів, йдеться на сайті Міністерства оборони України.

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Які зміни очікують студентів

Якщо закон ухвалять, то українців очікують наступні зміни. Не підлягають мобілізації.

докторантів і осіб, які зараховані до інтернатури;

здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти вищий, за їх попередній.

Аспіранти, що навчаються на платній основі, підлягатимуть мобілізації.

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

Зазначається, що від мобілізації буде звільнено заброньованих за органами державної влади, іншими органами влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями