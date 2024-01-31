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Хто втрачає захист від призову у новому законі про мобілізацію — деталі

31 січня 2024 05:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Хто втрачає захист від призову у новому законі про мобілізацію — деталі
Призовник у ТЦК. Фото: Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. 

Стало відомо, які зміни очікують студентів, йдеться на сайті Міністерства оборони України.

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Які зміни очікують студентів

Якщо закон ухвалять, то українців очікують наступні зміни. Не підлягають мобілізації.

  • докторантів і осіб, які зараховані до інтернатури;
  • здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти вищий, за їх попередній.
  • Аспіранти, що навчаються на платній основі, підлягатимуть мобілізації.

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

Зазначається, що від мобілізації буде звільнено заброньованих за органами державної влади, іншими органами влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями

військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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