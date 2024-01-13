Кто в ВСУ получает самые большие зарплаты — рассказ военного
Премии для военнослужащих Вооруженных сил Украины варьируются от 15 до 100 тысяч гривен в месяц. Высшее денежное довольствие — у военных, выполняющих боевые распоряжения на фронте.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Самые большие зарплаты в украинской армии
По словам Козятинского, высшее денежное довольствие — 100 тысяч гривен только премиями — получают те военнослужащие, которые выполняют боевые распоряжения непосредственно в зоне боевых действий.
Такую же премию получают следующие категории военных;
- раненые, проходящие курс лечения;
- военные, попавшие в плен;
- те военнослужащие, которые числятся без вести пропавшими.
Сколько получают другие военнослужащие ВСУ
Дмитрий Козятинский рассказал также о других особенностях денежного довольствия в Вооруженных силах Украины.
Так, по его словам, от 15 до 30 тысяч гривен (в зависимости от уровня квалификации) получают инструкторы в учебных центрах ВСУ.
30-тысячные премии начисляются следующим категориям военнослужащих:
- подразделениям оперативного резерва;
- саперам вне зоны боевых действий;
- ПВО объектов критической инфраструктуры;
- тыловикам, обеспечивающим действующие в зоне боевых действий подразделения и т.п.
А премии в размере 50 тысяч гривен выплачиваются штабистам и командованию воинских частей, выполняющих боевые распоряжения в зоне боевых действий.
Напомним, что в 2024 году в Украине выплаты военнослужащим будут формироваться на основе зарплаты и различных премий в зависимости от характера выполняемых задач в сфере обороны. Размер получаемых средств также будет определяться местом службы, родом войск, воинским званием и должностью мобилизованного военного.
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