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Кто в ВСУ получает самые большие зарплаты — рассказ военного

13 января 2024 05:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Кто в ВСУ получает самые большие зарплаты — рассказ военного
Военные ВСУ. Фото: 406 ОАБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Премии для военнослужащих Вооруженных сил Украины варьируются от 15 до 100 тысяч гривен в месяц. Высшее денежное довольствие — у военных, выполняющих боевые распоряжения на фронте.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, высшее денежное довольствие — 100 тысяч гривен только премиями — получают те военнослужащие, которые выполняют боевые распоряжения непосредственно в зоне боевых действий.

Такую же премию получают следующие категории военных;

  • раненые, проходящие курс лечения;
  • военные, попавшие в плен;
  • те военнослужащие, которые числятся без вести пропавшими.

Сколько получают другие военнослужащие ВСУ

Дмитрий Козятинский рассказал также о других особенностях денежного довольствия в Вооруженных силах Украины.

Так, по его словам, от 15 до 30 тысяч гривен (в зависимости от уровня квалификации) получают инструкторы в учебных центрах ВСУ.

30-тысячные премии начисляются следующим категориям военнослужащих:

  • подразделениям оперативного резерва;
  • саперам вне зоны боевых действий;
  • ПВО объектов критической инфраструктуры;
  • тыловикам, обеспечивающим действующие в зоне боевых действий подразделения и т.п.

А премии в размере 50 тысяч гривен выплачиваются штабистам и командованию воинских частей, выполняющих боевые распоряжения в зоне боевых действий.

Напомним, что в 2024 году в Украине выплаты военнослужащим будут формироваться на основе зарплаты и различных премий в зависимости от характера выполняемых задач в сфере обороны. Размер получаемых средств также будет определяться местом службы, родом войск, воинским званием и должностью мобилизованного военного.

зарплаты
ВСУ
армия
мобилизация
война в Украине

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