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Хто у ЗСУ отримує найбільші зарплати — розповідь військового

13 січня 2024 05:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Хто у ЗСУ отримує найбільші зарплати — розповідь військового
Військові ЗСУ. Фото: 406 ОАБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Премії для військовослужбовців Збройних сил України варіюються від 15 до 100 тисяч гривень на місяць. Найвище грошове забезпечення у військових, які виконують бойові розпорядження на фронті.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, найвище грошове забезпечення — 100 тисяч гривень тільки преміями — отримують ті військовослужбовці, які виконують бойові розпорядження безпосередньо у зоні бойових дій.

Таку ж премію отримують такі категорії військових;

  • поранені, які проходять курс лікування;
  • військові, які потрапили у полон;
  • ті військовослужбовці, які вважаються безвісти зниклими.

Скільки отримують інші військовослужбовці ЗСУ

Дмитро Козятинський розповів також про інші особливості грошового забезпечення у Збройних силах України.

Так, за його словами, від 15 до 30 тисяч гривень (залежно від рівня кваліфікації) отримують інструктори у навчальних центрах ЗСУ.

30-тисячні премії нараховуються таким категоріями військовослужбовців:

  • підрозділам оперативного резерву;
  • саперам поза зоною бойових дій;
  • ППО об’єктів критичної інфраструктури;
  • тиловикам, що забезпечують діючі в зоні бойових дій підрозділи тощо.

А премії розміром 50 тисяч гривень виплачуються штабістам та командуванню військових частин, які виконують бойові розпорядження у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуватимуться на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначатиметься місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.

зарплати
ЗСУ
армія
мобілізація
війна в Україні

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