Хто у ЗСУ отримує найбільші зарплати — розповідь військового

Військові ЗСУ. Фото: 406 ОАБр

Премії для військовослужбовців Збройних сил України варіюються від 15 до 100 тисяч гривень на місяць. Найвище грошове забезпечення у військових, які виконують бойові розпорядження на фронті.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, найвище грошове забезпечення — 100 тисяч гривень тільки преміями — отримують ті військовослужбовці, які виконують бойові розпорядження безпосередньо у зоні бойових дій.

Таку ж премію отримують такі категорії військових;

поранені, які проходять курс лікування;

військові, які потрапили у полон;

ті військовослужбовці, які вважаються безвісти зниклими.

Скільки отримують інші військовослужбовці ЗСУ

Дмитро Козятинський розповів також про інші особливості грошового забезпечення у Збройних силах України.

Так, за його словами, від 15 до 30 тисяч гривень (залежно від рівня кваліфікації) отримують інструктори у навчальних центрах ЗСУ.

30-тисячні премії нараховуються таким категоріями військовослужбовців:

підрозділам оперативного резерву;

саперам поза зоною бойових дій;

ППО об’єктів критичної інфраструктури;

тиловикам, що забезпечують діючі в зоні бойових дій підрозділи тощо.

А премії розміром 50 тисяч гривень виплачуються штабістам та командуванню військових частин, які виконують бойові розпорядження у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуватимуться на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначатиметься місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.