Хто у ЗСУ отримує найбільші зарплати — розповідь військового
Премії для військовослужбовців Збройних сил України варіюються від 15 до 100 тисяч гривень на місяць. Найвище грошове забезпечення у військових, які виконують бойові розпорядження на фронті.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Найбільші зарплати в українській армії
За словами Козятинського, найвище грошове забезпечення — 100 тисяч гривень тільки преміями — отримують ті військовослужбовці, які виконують бойові розпорядження безпосередньо у зоні бойових дій.
Таку ж премію отримують такі категорії військових;
- поранені, які проходять курс лікування;
- військові, які потрапили у полон;
- ті військовослужбовці, які вважаються безвісти зниклими.
Скільки отримують інші військовослужбовці ЗСУ
Дмитро Козятинський розповів також про інші особливості грошового забезпечення у Збройних силах України.
Так, за його словами, від 15 до 30 тисяч гривень (залежно від рівня кваліфікації) отримують інструктори у навчальних центрах ЗСУ.
30-тисячні премії нараховуються таким категоріями військовослужбовців:
- підрозділам оперативного резерву;
- саперам поза зоною бойових дій;
- ППО об’єктів критичної інфраструктури;
- тиловикам, що забезпечують діючі в зоні бойових дій підрозділи тощо.
А премії розміром 50 тисяч гривень виплачуються штабістам та командуванню військових частин, які виконують бойові розпорядження у зоні бойових дій.
Нагадаємо, що у 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуватимуться на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначатиметься місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.
Читайте Новини.LIVE!