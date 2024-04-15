Кто нужен в эвакуационную бригаду на "ноль" — бойцы "Азова" назвали важного специалиста

Бойцы бригады спецназначения "Азов" эвакуируют раненого. Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецназначения "Азов" ищет медика эвакуационного отделения батальона на работу. Среди основных обязанностей — работа в составе эвакуационной бригады медицинского пункта и оказание неотложной медицинской помощи во время эвакуации. Кандидат на должность должен иметь соответствующий опыт работы, а также опыт с ургентными пациентами, кроме того, будет преимуществом среднее специальное или высшее медицинское образование.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 12 апреля.

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Бойцы из полка "Азов" указали ряд других важных обязанностей медика эвакуационного отделения, в которые входят:

периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

организация рабочего пространства в эвакуационном транспорте;

контроль оснащения эвакуационного транспорта;

сбор и обработка санитарных данных.

Вакансия Медик эвакуационного отделения в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

К обязательным требованиям по кандидату на должность медика эвакуационного отделения относятся:

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

соблюдение принципов доказательной медицины;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевестись для действующих военнослужащих, денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

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Напомним, что полк "Азов" предлагает работу бухгалтеру. Основное требование к специалисту — профильное высшее образование, знание программ бухгалтерского учета. Также бойцы ищут на работу электромонтера с соответствующим опытом работы.