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Кто нужен в эвакуационную бригаду на "ноль" — бойцы "Азова" назвали важного специалиста

15 апреля 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кто нужен в эвакуационную бригаду на "ноль" — бойцы "Азова" назвали важного специалиста
Бойцы бригады спецназначения "Азов" эвакуируют раненого. Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет медика эвакуационного отделения батальона на работу. Среди основных обязанностей — работа в составе эвакуационной бригады медицинского пункта и оказание неотложной медицинской помощи во время эвакуации. Кандидат на должность должен иметь соответствующий опыт работы, а также опыт с ургентными пациентами, кроме того, будет преимуществом среднее специальное или высшее медицинское образование.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 12 апреля.

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Работа медиком эвакуационного отделения в "Азове"

Бойцы из полка "Азов" указали ряд других важных обязанностей медика эвакуационного отделения, в которые входят:

  • периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • организация рабочего пространства в эвакуационном транспорте;
  • контроль оснащения эвакуационного транспорта;
  • сбор и обработка санитарных данных.
Вакансия Медик эвакуационного отделения в бригаде "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Медик эвакуационного отделения в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

К обязательным требованиям по кандидату на должность медика эвакуационного отделения относятся:

  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевестись для действующих военнослужащих, денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Какие работники нужны в бригаду "Азов"

Напомним, что полк "Азов" предлагает работу бухгалтеру. Основное требование к специалисту — профильное высшее образование, знание программ бухгалтерского учета. Также бойцы ищут на работу электромонтера с соответствующим опытом работы.

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Нацгвардия
полк "Азов"
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