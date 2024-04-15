Кто нужен в эвакуационную бригаду на "ноль" — бойцы "Азова" назвали важного специалиста
Бригада спецназначения "Азов" ищет медика эвакуационного отделения батальона на работу. Среди основных обязанностей — работа в составе эвакуационной бригады медицинского пункта и оказание неотложной медицинской помощи во время эвакуации. Кандидат на должность должен иметь соответствующий опыт работы, а также опыт с ургентными пациентами, кроме того, будет преимуществом среднее специальное или высшее медицинское образование.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 12 апреля.
Работа медиком эвакуационного отделения в "Азове"
Бойцы из полка "Азов" указали ряд других важных обязанностей медика эвакуационного отделения, в которые входят:
- периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- организация рабочего пространства в эвакуационном транспорте;
- контроль оснащения эвакуационного транспорта;
- сбор и обработка санитарных данных.
К обязательным требованиям по кандидату на должность медика эвакуационного отделения относятся:
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.
Азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевестись для действующих военнослужащих, денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.
Какие работники нужны в бригаду "Азов"
Напомним, что полк "Азов" предлагает работу бухгалтеру. Основное требование к специалисту — профильное высшее образование, знание программ бухгалтерского учета. Также бойцы ищут на работу электромонтера с соответствующим опытом работы.
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