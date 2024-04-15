Хто потрібен в евакуаційну бригаду на "нулі" — бійці "Азову" назвали важливого спеціаліста

Бійці бригади спецпризначення "Азов" евакуюють пораненого. Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецпризначення "Азов" шукає медика евакуаційного відділення батальйону на роботу. Серед основних обов'язків — робота в складі евакуаційної бригади медичного пункту та надання невідкладної медичної допомоги під час евакуації. Кандидат на посаду повинен мати відповідний досвід роботи, а також досвід з ургентними пацієнтами, крім того, буде перевагою середня спеціальна чи вища медична освіта.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 12 квітня.

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Бійці з полку "Азов" вказали низку інших важливих обов'язків медика евакуаційного відділення, до яких входять:

періодичне чергування на пункті сортування поранених;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

організація робочого простору в евакуаційному транспорті;

контроль оснащення евакуаційного транспорту;

збір та обробка санітарних даних.

Вакансія Медик евакуаційного відділення в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

До обов'язкових вимог щодо кандидата на посаду медика евакуаційного відділення належать:

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;

дотримування принципів доказової медицини;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, можливість перевестись для чинних військовослужбовців, грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

Які працівники потрібні в бригаду "Азов"

Нагадаємо, що полк "Азов" пропонує роботу бухгалтеру. Основна вимога до спеціаліста — профільна вища освіта, знання програм бухгалтерського обліку. Також бійці шукають на роботу електромонтера з відповідним досвідом роботи.