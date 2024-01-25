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Кто переправляет уклонистов за границу и сколько это стоит — схемы преступников

25 января 2024 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кто переправляет уклонистов за границу и сколько это стоит — схемы преступников
Пограничник проверяет порядок на границе. Фото: ГПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако довольно часто преступники организуют разные схемы для незаконного пересечения границы военнообязанных.

Представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк в комментарии ТСН рассказала, кто организует такие схемы и сколько это стоит.

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Хижняк привела пример, что несколько дней назад 58-летний житель области получил семь лет лишения свободы за незаконную переправку уклониста за границу.

"Прокурор доказал, что житель села Гута подыскал гражданина призывного возраста и должен был незаконно переправить его в Словакию за оплату. Для этого спланировал маршрут движения по лесистой территории в Ужгородском районе, которая пролегает вдоль линии границы. Обвиняемый предоставил "клиенту" всю необходимую информацию, в частности относительно расположение пограничных нарядов и путей их обхода, и получил от него оплату — 500 долларов США", — сообщила спикер прокуратуры.

И это не редкие случаи. Часть тех, кто организует подобные схемы, уже получили условные сроки наказания, еще часть — реальные сроки.

Кроме того, Хижняк рассказала другую историю, где организатор схемы — местный житель из Береговщины Закарпатской области, проживавший от границы в нескольких метрах. Он хорошо знал местность и четко придумал план маршрута, по которому водил уклонистов. Свои услуги он оценивал в 10 тысяч гривен. В конце прошлого года он получил за преступные действия 7 лет лишения свободы.

"В Едином государственном реестре судебных решений есть десятки приговоров, где говорится, что такие переправители получают условные сроки наказания. Этого они достигают, создавая смягчающие обстоятельства. Например, перечисляя для ВСУ от 100 тыс. грн. Суд это учитывает при вынесении решение. Также, если анализировать приговоры таким проводникам, становится понятным, что часть зарабатывает на жизнь именно таким незаконным способом, получая за один раз от 500 долларов до 12 тыс. долларов за переправку одного или группы уклонистов, — говорит Хижняк.

Напомним, в Киеве разоблачили врача, который готовил фиктивные документы для уклонистов. Свои услуги он оценивал в девять тысяч гривен.

граница
коррупция
деньги
война в Украине
военнообязанные
уклонисты

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