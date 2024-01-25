Хто переправляє ухилянтів за кордон та скільки це коштує — схеми злочинців

Прикордонник перевіряє порядок на кордоні. Фото: ДПСУ

Під час загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак досить часто злочинці організовують різні схеми для незаконного перетину кордону військовозобов'язаних.

Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк у коментарі ТСН розповіла, хто організовує такі схеми та скільки це коштує.

Читайте також:

Хто переправляє ухилянтів через кордон

Хижняк навела приклад, що декілька днів тому 58-річний мешканець області отримав сім років позбавлення волі за незаконне переправлення ухилянта за кордон.

"Прокурор довів, що мешканець села Гута підшукав громадянина призовного віку та мав незаконно переправити його до Словаччини за оплату. Для цього спланував маршрут руху лісистою територією в Ужгородському районі, яка пролягає уздовж лінії кордону. Обвинувачений надав "клієнту" усю необхідну інформацію, зокрема щодо розташування прикордонних нарядів і шляхів їх обходу, та отримав від нього оплату — 500 доларів США", — повідомила речниця прокуратури.

І це не поодинокі випадки. Частина з тих, хто організовує подібні схеми, вже отримали умовні терміни покарання, ще частина — реальні терміни.

Крім того, Хижняк розповіла іншу історію, де організатор схеми — місцевий мешканець, з Берегівщини Закарпатської області, який проживав від кордону в декількох метрах. Він добре знав місцевість та чітко вигадав план маршруту, по якому водив ухилянтів. Свої послуги він оцінював у 10 тисяч гривень. В кінці минулого року він отримав за злочинні дії 7 років позбавлення волі.

"В Єдиному державному реєстрі судових рішень є десятки вироків, де йдеться про те, що такі переправники отримують умовні терміни покарання. Цього вони досягають, створюючи пом’якшувальні обставини. Наприклад, перераховуючи для ЗСУ від 100 тис. грн. Суд це враховує при винесенні рішення. Також, якщо аналізувати вироки таким провідникам, стає зрозумілим, що частина заробляє на життя саме в такий незаконний спосіб, отримуючи за один раз від 500 доларів до 12 тис. доларів за переправлення одного чи групи ухилянтів", — каже Хижняк.

Нагадаємо, у Києві викрили лікаря, який готував фіктивні документи для ухилянтів. Свої послуги він оцінював у дев'ять тисяч гривень.