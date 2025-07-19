Хакеры ГУР совершили новую кибератаку на информационную систему российского "Газпрома"

Хакер за компьютерами. Фото: Freepik

Хакеры Главного управления разведки Украины (ГУР) совершили новую кибератаку на информационную систему российского "Газпрома". Это может осложнить транспортировку и газоснабжение целых регионов РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

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Как отмечают источники медиа, масштабная кибероперация ГУР по уничтожению информационной системы российского "Газпрома" способна привести к аварийному режиму работы и осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ.

"На этот раз украинским киберспециалистам удалось достичь максимальных результатов благодаря масштабам поражения сетевой инфраструктуры атакованной цели", — говорится в сообщении.

Источники добавляют, что в результате кибератаки была уничтожена база данных с ключевой информацией "Газпрома": контракты, графики поставок, тарифные ставки, сведения об объемах газа и нефти для клиентов, финансовые документы, в частности данные о платежах, налоги, балансы, а также информацию о лицензиях и юридических соглашениях компании.

Интерфейс взломанной системы. Фото: РБУ-Украина

Ранее мы писали, что украинские разведчики успешно отбили кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions.

Также мы сообщали, что украинские хакеры совершили кибератаку на российскую компанию "РегионТрансСервис".