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Главная Армия Хакеры ГУР совершили новую кибератаку на "Газпром" — что известно

Хакеры ГУР совершили новую кибератаку на "Газпром" — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 16:26
Хакеры ГУР совершили новую кибератаку на информационную систему российского "Газпрома"
Хакер за компьютерами. Фото: Freepik

Хакеры Главного управления разведки Украины (ГУР) совершили новую кибератаку на информационную систему российского "Газпрома". Это может осложнить транспортировку и газоснабжение целых регионов РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

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Как отмечают источники медиа, масштабная кибероперация ГУР по уничтожению информационной системы российского "Газпрома" способна привести к аварийному режиму работы и осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ.

"На этот раз украинским киберспециалистам удалось достичь максимальных результатов благодаря масштабам поражения сетевой инфраструктуры атакованной цели", — говорится в сообщении.

Источники добавляют, что в результате кибератаки была уничтожена база данных с ключевой информацией "Газпрома": контракты, графики поставок, тарифные ставки, сведения об объемах газа и нефти для клиентов, финансовые документы, в частности данные о платежах, налоги, балансы, а также информацию о лицензиях и юридических соглашениях компании.

Хакери гур
Интерфейс взломанной системы. Фото: РБУ-Украина

Ранее мы писали, что украинские разведчики успешно отбили кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions.

Также мы сообщали, что украинские хакеры совершили кибератаку на российскую компанию "РегионТрансСервис".

разведка Газпром хакеры война в Украине ГУР Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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