Хакери ГУР здійснили нову кібератаку на інформаційну систему російського "Газпрому"

Хакер за комп'ютерами. Фото: Freepik

Хакери Головного управління розвідки України (ГУР) здійснили нову кібератаку на інформаційну систему російського "Газпрому". Це може ускладнити транспортування і газопостачання цілих регіонів РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

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Як зазначають джерела медіа, масштабна кібероперація ГУР зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому" здатна призвести до аварійного режиму роботи та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів РФ.

"Цього разу українським кіберфахівцям вдалося досягти максимальних результатів завдяки масштабам ураження мережевої інфраструктуру атакованої цілі", — йдеться у повідомленні.

Джерела додають, що у результаті кібератаки було знищено базу даних із ключовою інформацією "Газпрому": контракти, графіки постачання, тарифні ставки, відомості про обсяги газу й нафти для клієнтів, фінансові документи, зокрема дані про платежі, податки, баланси, а також інформацію про ліцензії та юридичні угоди компанії.

Інтерфейс зламаної системи. Фото: РБУ-Україна

Раніше ми писали, що українські розвідники успішно відбили кібератаку російських спецслужб на портал War&Sanctions.

Також ми повідомляли, що українські хакери здійснили кібератаку на російську компанію "РегіонТрансСервіс".