Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Хакери ГУР здійснили нову кібератаку на "Газпром" — які наслідки

Хакери ГУР здійснили нову кібератаку на "Газпром" — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 16:26
Хакери ГУР здійснили нову кібератаку на інформаційну систему російського "Газпрому"
Хакер за комп'ютерами. Фото: Freepik

Хакери Головного управління розвідки України (ГУР) здійснили нову кібератаку на інформаційну систему російського "Газпрому". Це може ускладнити транспортування і газопостачання цілих регіонів РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Реклама
Читайте також:

Кібератака на "Газпром"

Як зазначають джерела медіа, масштабна кібероперація ГУР зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому" здатна призвести до аварійного режиму роботи та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів РФ.

"Цього разу українським кіберфахівцям вдалося досягти максимальних результатів завдяки масштабам ураження мережевої інфраструктуру атакованої цілі", — йдеться у повідомленні.

Джерела додають, що у результаті кібератаки було знищено базу даних із ключовою інформацією "Газпрому": контракти, графіки постачання, тарифні ставки, відомості про обсяги газу й нафти для клієнтів, фінансові документи, зокрема дані про платежі, податки, баланси, а також інформацію про ліцензії та юридичні угоди компанії.

Хакери гур
Інтерфейс зламаної системи. Фото: РБУ-Україна

Раніше ми писали, що українські розвідники успішно відбили кібератаку російських спецслужб на портал War&Sanctions.

Також ми повідомляли, що українські хакери здійснили кібератаку на російську компанію "РегіонТрансСервіс".

розвідка Газпром хакери війна в Україні ГУР Росія
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації