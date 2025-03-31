Свидетельства об оккупации Бучи — как захватчики уничтожали город

Буча после деоккупации. Фото: Новини.LIVE/Александр Гончаров

Руководитель фонда Bucha Help Константин Гудаускас в своем свидетельстве вспомнил трагические страницы временной оккупации города Буча Киевской области. По его словам, жители с первых дней агрессии не воспринимали оккупантов, не открывали им двери, не оказывали поддержки, а впоследствии — оказывали активное сопротивление, что вызвало бесчеловечную агрессию со стороны российских военных.

Об этом Константин Гудаускас рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Константин Гудаускас рассказал, что никогда раньше не видел такой жестокости в отношении мирных жителей и даже животных, которую демонстрировали российские военные.

"Сначала были буряты, потом красноярские, и в конце были псковские. Это паскуды невероятные, я для себя не видел настолько жестокости к людям, ко всему живому. Они же убивали не только людей, они убивали животных, которые были на цепи, сидели дома. Они убивали котов. Это такая нация, я не могу назвать, потому что это такая сборная солянка нелюдей, пропитанных этой пропагандой, которую качали 20 лет. Ненависть к украинцам, к любому инакомыслию, они его не воспринимают", — поделился Константин Гудаускас.

Гудаускас вспомнил, как пытался убедить оккупантов, что жители города — обычные люди, которые не намерены воевать: "Я им говорил: они разговаривают на русском, как и вы. Почему вы их убиваете?". Но в ответ слышал только обвинения в "предательстве", "бандеровщине" и "фашизме".

По словам руководителя фонда, больше всего его поразили убийства пожилых людей. Ветеран Второй мировой войны, отец композитора Игоря Поклада, искренне верил, что в его дом больше никогда не придут на танках.

"Его папа (Игоря Поклада. — Ред.) прошел всю Вторую мировую войну. В его доме висел портрет. Его папа весь в орденах. Понимаете? И они это имение загадили. Они заминировали его. Они видели, в чьем доме они живут", — с болью отметил Гудаускас.

По его словам, оккупанты не имели целью ни "освобождать", ни "защищать", а лишь уничтожить все живое — и для этого они пришли в Украину.

Напомним, недавно с оккупированных территорий Украины удалось вернуть пятерых детей.

Между тем оккупационная власть устроила многочисленные аферы с имуществом украинцев, чье жилье и другая недвижимость осталось на оккупированных территориях, а президент России Владимир Путин подписал указ, которым фактически "выселяет" украинцев из своих же домов.