Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Руководитель Bucha Help рассказал об ужасах оккупации Бучи arrow

Руководитель Bucha Help рассказал об ужасах оккупации Бучи

31 марта 2025 13:26
Анастасия Постоенко - Редактор
Свидетельства об оккупации Бучи — как захватчики уничтожали город
Буча после деоккупации. Фото: Новини.LIVE/Александр Гончаров
Анастасия Постоенко - Редактор

Руководитель фонда Bucha Help Константин Гудаускас в своем свидетельстве вспомнил трагические страницы временной оккупации города Буча Киевской области. По его словам, жители с первых дней агрессии не воспринимали оккупантов, не открывали им двери, не оказывали поддержки, а впоследствии — оказывали активное сопротивление, что вызвало бесчеловечную агрессию со стороны российских военных.

Об этом Константин Гудаускас рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Самыми жестокими среди россиян были псковские десантники

Константин Гудаускас рассказал, что никогда раньше не видел такой жестокости в отношении мирных жителей и даже животных, которую демонстрировали российские военные.

"Сначала были буряты, потом красноярские, и в конце были псковские. Это паскуды невероятные, я для себя не видел настолько жестокости к людям, ко всему живому. Они же убивали не только людей, они убивали животных, которые были на цепи, сидели дома. Они убивали котов. Это такая нация, я не могу назвать, потому что это такая сборная солянка нелюдей, пропитанных этой пропагандой, которую качали 20 лет. Ненависть к украинцам, к любому инакомыслию, они его не воспринимают", — поделился Константин Гудаускас.

Гудаускас вспомнил, как пытался убедить оккупантов, что жители города — обычные люди, которые не намерены воевать: "Я им говорил: они разговаривают на русском, как и вы. Почему вы их убиваете?". Но в ответ слышал только обвинения в "предательстве", "бандеровщине" и "фашизме".

По словам руководителя фонда, больше всего его поразили убийства пожилых людей. Ветеран Второй мировой войны, отец композитора Игоря Поклада, искренне верил, что в его дом больше никогда не придут на танках.

"Его папа (Игоря Поклада. — Ред.) прошел всю Вторую мировую войну. В его доме висел портрет. Его папа весь в орденах. Понимаете? И они это имение загадили. Они заминировали его. Они видели, в чьем доме они живут", — с болью отметил Гудаускас.

По его словам, оккупанты не имели целью ни "освобождать", ни "защищать", а лишь уничтожить все живое — и для этого они пришли в Украину.

Напомним, недавно с оккупированных территорий Украины удалось вернуть пятерых детей.

Между тем оккупационная власть устроила многочисленные аферы с имуществом украинцев, чье жилье и другая недвижимость осталось на оккупированных территориях, а президент России Владимир Путин подписал указ, которым фактически "выселяет" украинцев из своих же домов.

российские войска убийство Киевская область Буча оккупация
Реклама
Реклама
Реклама