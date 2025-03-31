Свідчення про окупацію Бучі — як загарбники нищили місто

Буча після деокупації. Фото: Новини.LIVE/Олександр Гончаров

Керівник фонду Bucha Help Костянтин Гудаускас у своєму свідченні згадав найтрагічніші сторінки тимчасової окупації міста Буча на Київщині. За його словами, жителі з перших днів агресії не сприймали окупантів, не відкривали їм двері, не надавали підтримки, а згодом – чинили активний спротив, що викликало нелюдську агресію з боку російських військових.

Про це Костянтин Гудаускас розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Костянтин Гудаускас розповів, що ніколи раніше не бачив такої жорстокості щодо мирних мешканців та навіть тварин, яку демонстрували російські військові.

"Спочатку були Буряти, потім Красноярські, і наприкінці були Псковські. Це паскуди неймовірні, я для себе не бачив настільки жорстокості до людей, до всього живого. Вони ж вбивали не тільки людей, вони вбивали тварин, які були у людей на ланцюзі, сиділи вдома. Вони вбивали котів. Це така нація, я не можу назвати, бо це така збірна солянка нелюдів, просякнутих цією пропагандою, яку качали 20 років. Ненависть до українців, до будь-якого інакомислення, вони його не сприймають", — поділився Костянтин Гудаускас.

Гудаускас пригадав, як намагався переконати окупантів, що жителі міста — звичайні люди, які не мають наміру воювати: "Я їм казав: вони так само розмовляють російською, як і ви. Чому ви їх вбиваєте?" Але у відповідь чув лише звинувачення в "зраді", "бандерівщині" та "фашизмі".

Зі слів керівника фонду, найбільше його вразили вбивства літніх людей. Ветеран Другої світової війни, батько композитора Ігоря Поклада, щиро вірив, що у його дім більше ніколи не прийдуть на танках.

"Його тато (Ігоря Поклада. — Ред.), він пройшов всю Другу світову війну. В його будинку висів портрет. Його тато весь в орденах. Розумієте? І вони цей маєток, вони його загадали. Вони замінували його. Вони бачили, в чиєму будинку вони живуть", — з болем зазначив Гудаускас.

За його словами, окупанти не мали на меті ні "визволяти", ні "захищати", а лише знищити все живе — і для цього вони прийшли в Україну.

Нагадаємо, нещодавно з окупованих територій України вдалося повернути п'ятьох дітей.

Тим часом окупаційна влада влаштувала численні афери з майном українців, чиє житло та інша нерухомість залишилось на окупованих територіях, а президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким фактично "виселяє" українців зі своїх же домівок.