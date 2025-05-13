Польской правительство заявило, что солдат Польши не будет в составе миротворческой миссии в Украине.

Польские военные. Иллюстративное фото: Минобороны Польши

Специальный посланник США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками вопрос развертывания британских, французских, немецких и польских войск к западу от Днепра. Представители польского правительства быстро отреагировали на эти слова.

Ответ польского правительства публикует издание Rzeczpospolita.

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Представителя Министерства иностранных дел Павла Вронского спросили польские журналисты на эту тему и он напомнил заявление премьер-министра, что польские солдаты не появятся на украинской земле. Это не означает, что нет необходимости обеспечивать безопасность транспортных путей, аэропортов, защищать границу, защищать конвои, охранять воздушное пространство, защищать войска, которые будут перемещаться через Польшу, если что-то подобное произойдет, сказал Вронский.

"Наши партнеры понимали, насколько важна Польша в этой операции, и именно поэтому Дональд Туск участвует во всех этих встречах, а мы участвуем во всех этих консультациях", — добавил представитель МИД.

Кроме того, заявление Келлога прокомментировал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

Заявление министра обороны Польши. Фото: Скриншот

"Нет и не будет никаких планов по отправке войск в Украину. Польша несет общую ответственность за оборону восточного фланга НАТО и за логистическую поддержку соседа, подвергшегося нападению", — написал он.

Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик также заявил журналистам, что никаких переговоров об отправке польских войск в Украину не ведется, и позиция Варшавы по этому вопросу остается неизменной.

"Польша не посылает и не будет посылать солдат в составе возможных миротворческих сил в Украину. Польша имеет другую цель, она обеспечит возможную миротворческую миссию с польской территории, предоставляя базы для грузов в Жешуве и логистику для обеспечения миссии", — сказал он.

Ранее сообщалось, что старшие представители президента США Дональда Трампа уже в этот четверг прибудут в Стамбул. Это будут Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.