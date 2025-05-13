Польській уряд заявив, що солдатів Польщі не буде у складі миротворчої місії в Україні.

Польські військові. Ілюстративне фото: Міноборони Польщі

Спеціальний посланник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог заявив, що Вашингтон обговорює з європейськими союзниками питання розгортання британських, французьких, німецьких та польських військ на захід від Дніпра. Представники польського уряду швидко відреагували на ці слова.

Відповідь польського уряду публікує видання Rzeczpospolita.

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Речника Міністерства закордонних справ Павла Вронського запитали польські журналісти на цю тему і він нагадав заяву прем'єр-міністра, що польські солдати не з'являться на українській землі. Це не означає, що немає потреби забезпечувати безпеку транспортних шляхів, аеропортів, захищати кордон, захищати конвої, охороняти повітряний простір, захищати війська, які переміщуватимуться через Польщу, якщо щось подібне станеться, сказав Вронський.

"Наші партнери розуміли, наскільки важлива Польща в цій операції, і саме тому Дональд Туск бере участь у всіх цих зустрічах, а ми беремо участь у всіх цих консультаціях", — додав речник МЗС.

Крім того, заяву Келлога прокоментував міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш в соцмережі X.

Заява міністра оборони Польщі. Фото: Скриншот

"Немає і не буде жодних планів щодо відряджання військ до України. Польща несе спільну відповідальність за оборону східного флангу НАТО та за логістичну підтримку сусіда, що зазнав нападу", — написав він.

Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик також заявив журналістам, що жодних переговорів щодо відправлення польських військ до України не ведеться, і позиція Варшави з цього питання залишається незмінною.

"Польща не надсилає і не надсилатиме солдатів у складі можливих миротворчих сил до України. Польща має іншу мету, вона забезпечить можливу миротворчу місію з польської території, надаючи бази для вантажів у Жешуві та логістику для забезпечення місії", — сказав він.

Раніше повідомлялось, що старші представники президента США Дональда Трампа вже цього четверга прибудуть до Стамбула. Це будуть Стів Віткофф та Кіт Келлог.

Нагадаємо, після заяви Росії про необхідність прямих перемовин у Туреччині Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.