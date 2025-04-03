Перемирие в Украине уже близко, считает Келлог

Кот Келлог. Фото: Boris Roessler/Pool via REUTERS

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что по его мнению, начало прекращения огня в Украине уже на пороге. Также он добавил, что если перемирие таки наступит, тогда начать войну снова будет трудно.

Об этом он сказал в интервью Fox News в среду, 2 апреля.

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Кит Келлог подтвердил, что президент США Дональд Трамп разочарован как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако несмотря на это, дойти до прекращения огня удастся.

"И я знаю, он разочарован и Зеленским, и Путиным, но мы к этому дойдем. Надо оставаться сосредоточенным, чтобы достичь желаемого результата с прекращением огня. Потому что мы стремимся к всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня. Когда это произойдет, будет трудно снова начать войну. Это мое мнение. Нам нужно получить условия соглашения, то что я называю термлистами. Термлисты — это то, чего хотят россияне. Это то, чего хотят украинцы. Вы якобы сводите их вместе", - заявил Келлог.

Он добавил, что президент США очень сосредоточен на этом и подчеркнул, что все говорят, что этот вопрос может решить только Дональд Трамп. Более того, прекращение огня уже близко.



"Он говорит абсолютно верно, у него есть отношения и с Путиным, и с Зеленским. У него есть идея. Он написал "Искусство сделки". Думаю, он сможет это сделать. И я верю, что мы на пороге прекращения огня. Но обе стороны должны пойти на определенные уступки. Ни одна сторона не получит всего, чего хочет. Поэтому должен быть компромисс, чтобы найти решение", — резюмировал Келлог.

Напомним, вчера президент США в очередной раз высказался о войне в Украине. Он назвал то, что было достигнуто (имея в виду переговоры и, вероятно, договоренность о якобы частичном "перемирии") — невероятным результатом.

Также мы писали, что Сенат США представил во вторник законопроект о новых санкциях против России. Как утверждается, их поддержат и введут в том случае, если мирный трек сорвется или же соглашение будет достигнуто, но нарушено Россией.