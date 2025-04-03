Перемир'я в Україні вже близько, вважає Келлог

Кіт Келлог. Фото: Boris Roessler/Pool via REUTERS

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що на його думку, початок припинення вогню в Україні вже на порозі. Також він додав, що якщо перемир'я таки настане, тоді розпочати війну знову буде важко.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News у середу, 2 квітня.

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Кіт Келлог підтвердив, що президент США Дональд Трамп розчарований як президентом України Володимиром Зеленським, так і російським диктатором Володимиром Путіним. Однак попри це, дійти до припинення вогню вдасться.

"І я знаю, він розчарований і Зеленським, і Путіним, але ми до цього дійдемо. Треба залишатися зосередженим, щоб досягти бажаного результату з припиненням вогню. Бо ми прагнемо всеосяжного 30-денного припинення вогню. Коли це станеться, буде важко знову розпочати війну. Це моя думка. Нам потрібно отримати умови угоди, те що я називаю термлистами. Термлисти — це те, чого хочуть росіяни. Це те, чого хочуть українці. Ви нібито зводити їх разом", — заявив Келлог.

Він додав, що президент США дуже зосереджений на цьому і підкреслив, що всі кажуть, що це питання може вирішити лише Дональд Трамп. Ба більше, припинення вогню вже близько.



"Він каже абсолютно вірно, у нього є стосунки і з Путіним, і з Зеленським. У нього є ідея. Він написав "Мистецтво угоди". Думаю, він зможе це зробити. І я вірю, що ми на порозі припинення вогню. Але обидві сторони мають піти на певні поступки. Жодна сторона не отримає всього, чого хоче. Тож має бути компроміс, щоб знайти рішення", — резюмував Келлог.

Нагадаємо, вчора президент США вкотре висловився про війну в Україні. Він назвав те, що було досягнуто (маючи на увазі переговори і, ймовірно, домовленість про нібито часткове "перемир'я") — неймовірним результатом.

Також ми писали, що Сенат США представив у вівторок законопроєкт про нові санкції проти Росії. Як стверджується, їх підтримають і введуть у тому разі, якщо мирний трек зірветься або ж угоду буде досягнуто, але порушено Росією.