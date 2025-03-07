Келлог прокомментировал обещание Трампа о скором окончании войны

Кот Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США. Перед избранием на пост президента Дональд Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа.

Об этом Кит Келлог заявил во время дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям в четверг, 6 марта.

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Обещание Трампа о скором завершении войны

По словам Келлога, война в Украине значительно ухудшилась демографическая ситуация. Он заявил о резком сокращении количества мужчин призывного возраста. Келлог также вспомнил об обещании Трампа о скором завершении войны.

"Вспомните, что он (Трамп. — Ред.) говорил о потенциале возвращения украинских территорий. А еще он обещал закончить войну за 24 часа. Мы не сказали, в какой именно день и год", — сказал Келлог.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России придется подписать мирное соглашение о прекращении огня. Он считает, что другого выбора не существует.

Кит Келлог также сообщил о том, что Украина и США должны подписать соглашение о полезных ископаемых. Он убежден, что это поможет достичь прогресса в отношениях между странами.