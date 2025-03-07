Келлог прокоментував обіцянку Трампа про швидке закінчення війни

Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прокоментував обіцянку лідера США. Перед обранням на посаду президента Дональд Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години.

Про це Кіт Келлог заявив під час дискусії на заході у Раді з міжнародних відносин в четвер, 6 березня.

Читайте також:

Обіцянка Трампа про швидке завершення війни

За словами Келлога, війна в Україні значно погіршила демографічну ситуацію. Він заявив про різке скорочення кількості чоловіків призовного віку. Келлог також пригадав про обіцянку Трампа щодо швидкого завершення війни.

"Згадайте, що він (Трамп. — Ред.) казав про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Ми не сказали, якого саме дня та року", — сказав Келлог.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та Росії доведеться підписати мирну угоду про припинення вогню. Він вважає, що іншого вибору не існує.

Кіт Келлог також повідомив про те, що Україна та США мають підписати угоду про корисні копалини. Він переконаний, що це допоможе досягнути прогресу у відносинах між країнами.