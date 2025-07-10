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Главная Армия "Калаш" уже не тот — оккупанты РФ получили ржавую новинку АК-12

"Калаш" уже не тот — оккупанты РФ получили ржавую новинку АК-12

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 06:15
Российским оккупантам выдали ржавеющие автоматы АК-12
Ржавый автомат АК-12 армии РФ. Фото: The Moscow Times

История со ржавыми автоматами Калашникова, которые получали со складов российские оккупанты, немного подзабылась, но теперь получила продолжение. Оказывается солдатам армии РФ начали втюхивать некую новинку — АК-12, который ржавеет всего за несколько дней.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю издание The Moscow Time.

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Журналисты издания промониторили высказывания и критику нового автомата на страницах так называемых Z-блогеров и собрали негативные отзывы. Во всех сообщениях отмечается, что АК-12 полностью непригоден к полевым условиям.

Например, так называемый "Z-блогер" под ником Alex Parker отметил, что автомат подвержен коррозии, легко "забивается стружкой" после очередей и часто дает осечки.

На проблему также обратили внимание боевики неонацистской группировки "ДШРГ Русич". В их телеграм-канале были опубликованы фотографии АК-12, сделанные, как утверждается, после трех дней эксплуатации автомата во влажной среде.

"Без прямого воздействия осадков. Просто посмотрите на качество металла. Полгода в пользовании, регулярное обслуживание", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские офицеры продолжают убивать собственных военнослужащих. Очередным поводом для "обнуления" оккупанта стало то, что он неправильно подсказал, когда подразделению надо выдвигаться на позиции.

Добавим, мы сообщали о том, как курсанты десантного училища в РФ убили своего сержанта, связав ему стропы парашюта.

оружие оккупанты война в Украине ситуация на фронте армия РФ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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