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Головна Армія "Калаш" вже не той — окупанти РФ отримали іржаву новинку АК-12

"Калаш" вже не той — окупанти РФ отримали іржаву новинку АК-12

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 06:15
Російським окупантам видали автомати АК-12, що іржавіють
Іржавий автомат АК-12 армії РФ. Фото: The Moscow Times

Історія з іржавими автоматами Калашнікова, які отримували зі складів російські окупанти, трохи підзабулась, але тепер отримала продовження. Виявляється солдатам армії РФ почали втюхувати таку собі новинку — АК-12, який іржавіє всього за кілька днів.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю видання The Moscow Time.

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Журналісти видання промоніторили висловлювання та критику нового автомату на сторінках так званих Z-блогерів і зібрали негативні відгуки. У всіх дописах зазначається, що АК-12 повністю непридатний до польових умов.

Наприклад так званий "Z-блогер" під ніком Alex Parker зазначив, що автомат схильний до корозії, легко "забивається стружкою" після черг і часто дає осічки.

На проблему також звернули увагу бойовики неонацистського угруповання "ДШРГ Русич". У них телеграм-каналі були опубліковані фотографії АК-12, зроблені, як стверджується, після трьох днів експлуатації автомата у вологому середовищі.

"Без прямої дії опадів. Просто подивіться на якість металу. Пів року у користування, регулярне обслуговування", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські офіцери продовжують убивати власних військовослужбовців. Черговим приводом для "обнуління" окупанта стало те, що він неправильно підказав, коли підрозділу треба висуватися на позиції.

Додамо, ми повідомляли про те, як курсанти десантного училища у РФ убили свого сержанта, зв’язавши йому стропи парашута.

зброя окупанти війна в Україні ситуація на фронті армія РФ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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