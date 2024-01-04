Юрист рассказала, что делать в первую очередь, если вас остановили работники ТЦК

Вручение повестки. Фото иллюстративное: из соцсетей

Верховная Рада продолжает дискуссии вокруг нового законопроекта о мобилизации. В связи с этим у потенциальных мобилизованных возникает вопрос о правовых особенностях этого документа.

Объяснение по этому поводу предоставила юрист по вопросам военного права и мобилизации Арина Швец в комментарии Новини.LIVE.

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Необходимо встать на учет

"Следует отметить, что законодательно не определено место, где могут вручить повестку, поэтому вручить ее могут где угодно, в том числе и на блокпосте. Вы обязаны явиться в военкомат, уточнить свои учетные данные. В том случае, если вы этого не сделаете, вас могут быть привлечены к административной ответственности, а также наложен штраф. Это нужно учесть, поэтому лучше уточнять учетные данные", — пояснила юрист.

Швец отметила, что штраф за неявку сохраняется без изменений — от 3400 до 5200 грн. Это связано с тем, что законопроект еще не принят.

Также юрист объяснила, как именно должны действовать работники ТЦК и СП и что должны делать военнообязанные в случае неправомерных действий.

Работники ТЦК не имеют права везти насильно

"Представители ТЦК и СП не имеют права вас незаконно задерживать и доставлять в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии", — заявила юрист.

Военнообязанный должен подчеркивать, чтобы ему выдали повестку для уточнения учетных данных, после чего он обязательно должен появиться и уточнить свои учетные данные.

Юрист Орися Швец. Фото: соцсети

"Если после этого продолжается незаконное задержание, вы должны вызвать представителей правоохранительных органов, как правило это Нацполиция, зафиксировать факт незаконного задержания и также превышение служебных полномочий представителями ТЦК и СП в условиях военного положения", — пояснила юрист.

Она добавила, что сделать это может и жена военнообязанного. Для лучшей корректировки действий следует вызвать адвоката.

Быстрее звоните кому-то

"Вы ни в коем случае не должны допускать момент, когда вас уже незаконно задерживают. С этого момента вы должны знать свое право на то, что вы обязаны только явиться по повестке и уточнить учетные данные, но любые дальнейшие незаконные задержания это есть недопустимо и уже с этого момента каждый должен сразу обращаться и звонить по телефону", — пояснила Швец.

Она добавила, что звонить стоит как можно быстрее, в противном случае потом работники ТЦК могут просто отобрать телефон.

Ранее мы сообщали, что в Украине идет мобилизация. Впрочем, часть военнообязанных имеют право на отсрочку. Стало известно, следует ли после получения инвалидности обновлять данные в ТЦК.