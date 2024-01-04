Юристка розповіла, що робити в першу чергу, якщо вас зупинили працівники ТЦК
Верховна Рада продовжує дискусії навколо нового законпроєкту про мобілізацію. В з'язку з цим у потенційних мобілізованих виникає питання щодо правових особливостей цього документа.
Пояснення щодо цього надала юристка з питань військового права та мобілізації Орися Швець у коментарі Новини.LIVE.
Необхідно стати на облік
"Слід зазначити, що законодавчо не визначено місце, де можуть вручити повістку, тому вручити її можуть будь-де, в тому числі і на блокпості. Ви зобовязані з`явитися у військомат, уточнити свої облікові дані. В тому випадку, якщо ви цього не зробите, вас може бути притягнено до адміністративної відповідальності, а також накладено штраф. Це потрібно врахувати, тому краще уточняти облікові дані", — пояснила юрист.
Швець зазначила, що штраф за неявку зберігається без змін — від 3400 грн до 5200 грн. Це пов'язано з тим, що законопроєкт ще не прийнято.
Також юристка пояснила, як саме мають діяти працівники ТЦК та СП і що мають робити військовозобов'язані у разі неправомірних дій.
Працівники ТЦК не мають права везти силоміць
"Представники ТЦК та СП не мають права вас незаконно затримувати та доставляти до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії", — заявила юристка.
Військовозобов'язаний має наголошувати на тому, щоб йому видали повістку для уточнення облікових даних, після чого він обовязково має з'явитися та уточнити свої облікові дані.
"Якщо після цього продовжується незаконне затримання, ви повинні викликати представників правоохоронних органів, як правило це є Нацполіція, зафіксувати факт незаконного затримання і також перевищення службових повноважень представниками ТЦК та СП в умовах воєнного стану", — пояснила юристка.
Вона додала, що зробити це може і дружина військовозобов'язаного. Для кращого коригування дій варто викликати адвоката.
Якнайшвидше дзвоніть комусь
"Ви ні в якому випадку не повинні допускати момент, коли вас вже незаконно затримують. З цього моменту ви повинні знати своє право на те, що ви зобовязані лише з'явитися по повістці і уточнити облікові дані, але будь-які подальші незаконні затримання це є недопустимо і вже з цього моменту кожен повинен зразу звертатися і телефонувати", — пояснила Швець.
Вона додала, що дзвонити варто якнайшвидше, інакше потім працівники ТЦК можуть просто відібрати телефон.
Раніше ми повідомляли, що в Україні триває мобілізація. Утім, частина військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Стало відомо, чи варто після отримання інвалідності оновлювати дані в ТЦК.
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