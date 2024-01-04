Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Юристка розповіла, що робити в першу чергу, якщо вас зупинили працівники ТЦК arrow

Юристка розповіла, що робити в першу чергу, якщо вас зупинили працівники ТЦК

4 січня 2024 19:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Юристка розповіла, що робити в першу чергу, якщо вас зупинили працівники ТЦК
Вручення повістки. Фото ілюстративне: із соцмереж
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада продовжує дискусії навколо нового законпроєкту про мобілізацію. В з'язку з цим у потенційних мобілізованих виникає питання щодо правових особливостей цього документа.

Пояснення щодо цього надала юристка з питань військового права та мобілізації Орися Швець у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Необхідно стати на облік

"Слід зазначити, що законодавчо не визначено місце, де можуть вручити повістку, тому вручити її можуть будь-де, в тому числі і на блокпості. Ви зобовязані з`явитися у військомат, уточнити свої облікові дані. В тому випадку, якщо ви цього не зробите, вас може бути притягнено до адміністративної відповідальності, а також накладено штраф. Це потрібно врахувати, тому краще уточняти облікові дані", — пояснила юрист. 

Швець зазначила, що штраф за неявку зберігається без змін — від 3400 грн до 5200 грн. Це пов'язано з тим, що законопроєкт ще не прийнято.

Також юристка пояснила, як саме мають діяти працівники ТЦК та СП і що мають робити військовозобов'язані у разі неправомірних дій.

Працівники ТЦК не мають права везти силоміць

"Представники ТЦК та СП не мають права вас незаконно затримувати та доставляти до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії", — заявила юристка.

Військовозобов'язаний має наголошувати на тому, щоб йому видали повістку для уточнення облікових даних, після чого він обовязково має з'явитися та уточнити свої облікові дані.

юрист
Юристка Орися Швець. Фото: соцмережі

"Якщо після цього продовжується незаконне затримання, ви повинні викликати представників правоохоронних органів, як правило це є Нацполіція, зафіксувати факт незаконного затримання і також перевищення службових повноважень представниками ТЦК та СП в умовах воєнного стану", — пояснила юристка.

Вона додала, що зробити це може і дружина військовозобов'язаного. Для кращого коригування дій варто викликати адвоката.

Якнайшвидше дзвоніть комусь 

"Ви ні в якому випадку не повинні допускати момент, коли вас вже незаконно затримують. З цього моменту ви повинні знати своє право на те, що ви зобовязані лише з'явитися по повістці і уточнити облікові дані, але будь-які подальші незаконні затримання це є недопустимо і вже з цього моменту кожен повинен зразу звертатися і телефонувати", — пояснила Швець.

Вона додала, що дзвонити варто якнайшвидше, інакше потім працівники ТЦК можуть просто відібрати телефон.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває мобілізація. Утім, частина військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Стало відомо, чи варто після отримання інвалідності оновлювати дані в ТЦК.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі