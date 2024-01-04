Юристка розповіла, що робити в першу чергу, якщо вас зупинили працівники ТЦК

Вручення повістки. Фото ілюстративне: із соцмереж

Верховна Рада продовжує дискусії навколо нового законпроєкту про мобілізацію. В з'язку з цим у потенційних мобілізованих виникає питання щодо правових особливостей цього документа.

Пояснення щодо цього надала юристка з питань військового права та мобілізації Орися Швець у коментарі Новини.LIVE.

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Необхідно стати на облік

"Слід зазначити, що законодавчо не визначено місце, де можуть вручити повістку, тому вручити її можуть будь-де, в тому числі і на блокпості. Ви зобовязані з`явитися у військомат, уточнити свої облікові дані. В тому випадку, якщо ви цього не зробите, вас може бути притягнено до адміністративної відповідальності, а також накладено штраф. Це потрібно врахувати, тому краще уточняти облікові дані", — пояснила юрист.

Швець зазначила, що штраф за неявку зберігається без змін — від 3400 грн до 5200 грн. Це пов'язано з тим, що законопроєкт ще не прийнято.

Також юристка пояснила, як саме мають діяти працівники ТЦК та СП і що мають робити військовозобов'язані у разі неправомірних дій.

Працівники ТЦК не мають права везти силоміць

"Представники ТЦК та СП не мають права вас незаконно затримувати та доставляти до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії", — заявила юристка.

Військовозобов'язаний має наголошувати на тому, щоб йому видали повістку для уточнення облікових даних, після чого він обовязково має з'явитися та уточнити свої облікові дані.

Юристка Орися Швець. Фото: соцмережі

"Якщо після цього продовжується незаконне затримання, ви повинні викликати представників правоохоронних органів, як правило це є Нацполіція, зафіксувати факт незаконного затримання і також перевищення службових повноважень представниками ТЦК та СП в умовах воєнного стану", — пояснила юристка.

Вона додала, що зробити це може і дружина військовозобов'язаного. Для кращого коригування дій варто викликати адвоката.

Якнайшвидше дзвоніть комусь

"Ви ні в якому випадку не повинні допускати момент, коли вас вже незаконно затримують. З цього моменту ви повинні знати своє право на те, що ви зобовязані лише з'явитися по повістці і уточнити облікові дані, але будь-які подальші незаконні затримання це є недопустимо і вже з цього моменту кожен повинен зразу звертатися і телефонувати", — пояснила Швець.

Вона додала, що дзвонити варто якнайшвидше, інакше потім працівники ТЦК можуть просто відібрати телефон.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває мобілізація. Утім, частина військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Стало відомо, чи варто після отримання інвалідності оновлювати дані в ТЦК.