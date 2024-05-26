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Юрист объяснил, какие штрафы грозят военнообязанным, если они не обновили данные в ТЦК

26 мая 2024 18:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юрист объяснил, какие штрафы грозят военнообязанным, если они не обновили данные в ТЦК
Набор добровольцев в "Гвардии наступления". Фото: ngu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В случае, если военнообязанные не состоят на учете или своевременно не обновляют свои данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, то им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. Размер штрафа вырастет до 25 500 гривен в случае, если нарушение будет совершено повторно.

Об этом военный адвокат Сергей Дубок рассказал в интервью "Суспільному" в воскресенье, 26 мая.

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Какие штрафы грозят военнообязанным

Если после 60-дневного срока для обновления учетных данных представители ТЦК узнают, что гражданин не обновил свои данные, то вручат повестку для их обновления.

"Если военнообязанный не прибывает в ТЦК после получения повестки для обновления данных — это квалифицируется как нарушение правил военного учета и составляется админпротокол об административном нарушении", — пояснил адвокат.

Адвокат добавил, что, если военнообязанный уклоняется от получения повестки для подтверждения военно-учетных данных, его могут обязать заплатить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Кроме того, если военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел ВВК и был признан годным к службе и получил "боевую повестку", однако так и не явился в ТЦК без уважительной причины, то ему грозит уголовная ответственность. Он рискует попасть в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

Напоминаем, что военнообязанные продолжают обновлять учетные данные разными способами. Пока уже более 56 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦНАП.

Также мы рассказывали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.

ВСУ
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
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