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Юрист пояснив, які штрафи загрожують військовозобов'язаним, якщо вони не оновили дані в ТЦК

26 травня 2024 18:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Юрист пояснив, які штрафи загрожують військовозобов'язаним, якщо вони не оновили дані в ТЦК
Набір добровольців до "Гвардії наступу". Фото: ngu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У разі, якщо військовозобов'язані не стоять на обліку або вчасно не оновлюють свої дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, то їм загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Розмір штрафу виросте до 25 500 гривень у разі, якщо порушення буде вчинене повторно.

Про це військовий адвокат Сергій Дубок розповів в інтерв'ю "Суспільному" у неділю, 26 травня. 

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Які штрафи загрожують військовозобов'язаним

Якщо після 60-денного терміну для оновлення облікових даних представники ТЦК дізнаються, що громадянин не оновив свої дані, то даній особі вручать повістку для їх оновлення. 

"Якщо військовозобов’язаний не прибуває до ТЦК після отримання повістки для оновлення даних — це кваліфікується як порушення правил військового обліку і складається адмінпротокол про адміністративне порушення", — пояснив адвокат.

Адвокат додав, що якщо військовозобов'язаний ухиляється від отримання повістки для підтвердження військово-облікових даних, його можуть зобов'язати заплатити штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Окрім того, якщо військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби та отримав "бойову повістку", проте так і не з'явився до ТЦК без поважної причини, то йому загрожує кримінальна відповідальність. Він ризикує потрапити до в'язниці на строк від трьох до п'яти років.

Нагадуємо, що військовозобовʼязані продовжують оновлювати облікові дані різними способами. Наразі вже понад 56 тисяч українців оновили облікові дані у ЦНАП. 

Також ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.

ЗСУ
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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