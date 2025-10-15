Как перевестись в другую бригаду — военные часто уходят в СОЧ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Военные, которые хотят перевести в другую часть, часто самовольно уходят со своего места службы, чтобы перевестись в другую бригаду. Сейчас это самое распространенное решение этой проблемы.

Об этом сообщил военный юрист Тарас Боровский рассказал в эфире Вечір.LIVE 15 октября.

Почему военные уходят в СОЧ

Боровский рассказал, что часто военные идут в СОЧ не из-за страха перед врагом, а из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров.

"Основной причиной СОЧ являются бессмысленные приказы командиров, их неподготовленность, командиры, которые не берегут свой личный состав. Поэтому, у военных, которые добровольно или недобровольно мобилизовались, существует желание перевестись", — пояснил юрист.

По его словам, ранее существовала своеобразная "амнистия": военные могли сдаться ГБР или уйти в резервный батальон и впоследствии попасть в другое подразделение без уголовного преследования. Теперь правовых механизмов возвращения таких бойцов без судов нет.

