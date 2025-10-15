Видео
Юрист объяснил, как военные переводятся в другие бригады

Дата публикации 15 октября 2025 19:51
Как перевестись в другую бригаду — военные часто уходят в СОЧ
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Военные, которые хотят перевести в другую часть, часто самовольно уходят со своего места службы, чтобы перевестись в другую бригаду. Сейчас это самое распространенное решение этой проблемы.

Об этом сообщил военный юрист Тарас Боровский рассказал в эфире Вечір.LIVE 15 октября.

Читайте также:

Почему военные уходят в СОЧ

Боровский рассказал, что часто военные идут в СОЧ не из-за страха перед врагом, а из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров.

"Основной причиной СОЧ являются бессмысленные приказы командиров, их неподготовленность, командиры, которые не берегут свой личный состав. Поэтому, у военных, которые добровольно или недобровольно мобилизовались, существует желание перевестись", — пояснил юрист.

По его словам, ранее существовала своеобразная "амнистия": военные могли сдаться ГБР или уйти в резервный батальон и впоследствии попасть в другое подразделение без уголовного преследования. Теперь правовых механизмов возвращения таких бойцов без судов нет.

Напомним, ранее Максим Жорин объяснил, какие шаги помогут избежать СОЧ. Построение сержантской ветви и обязательный авторитет командиров является ключевым.

В то же время командир ВСУ объяснил, почему воины идут в СОЧ и как это исправить. По его словам, нужны годовые контракты и денежный мотиватор.

армия военные Бригада война в Украине СОЧ фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
