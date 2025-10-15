Відео
Юрист пояснив, як військові переводяться в інші бригади

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 19:51
Як перевестися в іншу бригаду — військові часто йдуть в СЗЧ
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Військові, які хочуть перевести в іншу частину, часто самовільно йдуть зі свого місця служби, аби перевестися в іншу бригаду. Зараз це найпоширеніше рішення цієї проблеми.

Про це повідомив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Вечір.LIVE 15 жовтня. 

Читайте також:

Чому військові йдуть у СЗЧ

Боровський розповів, що часто військові йдуть у СЗЧ не через страх перед ворогом, а через безглузді накази та некомпетентність командирів.

"Основною причиною СЗЧ є безглузді накази командирів, їхня непідготовленість, командири, які не бережуть свій особовий склад. Тому у військових, які добровільно чи недобровільно мобілізувались, існує бажання перевестись", — пояснив юрист.

За його словами, раніше існувала своєрідна "амністія": військові могли здатися ДБР чи піти в резервний батальйон і згодом потрапити до іншого підрозділу без кримінального переслідування. Тепер правових механізмів повернення таких бійців без судів немає.

Нагадаємо, раніше Максим Жорін пояснив, які кроки допоможуть уникнути СЗЧ. Побудова сержантської гілки та обов'язковий авторитет командирів є ключовими.

Водночас командир ЗСУ пояснив, чому воїни йдуть у СЗЧ та як це виправити. За його словами, потрібні річні контракти й грошовий мотиватор.

армія військові Бригада війна в Україні СЗЧ фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
