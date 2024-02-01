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Юрист объяснил детали проблемы с электронным кабинетом призывника

1 февраля 2024 04:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Юрист объяснил детали проблемы с электронным кабинетом призывника
Призывники в ТЦК. Фото: zhmerynka.city
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украину ожидают значительные изменения в мобилизации. В частности, у призывников могут возникнуть проблемы с введением электронного кабинета призывника.

Об этом рассказал юрист и специалист центра поддержки ветеранам Роман Лихачев, передает ТСН.

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Проблемы с электронным кабинетом призывника

По словам юриста, электронный кабинет невозможно сделать обязательным для военнообязанных, потому что ни один закон не обязывает человека иметь смартфон.

"Законодательным актом не указано об обязанности человека иметь электронные средства. Более того, у нас некоторые люди даже отказываются от того, чтобы выбрать идентификационный код. А недавно суд вынес о том, что "Свидетели Иеговы", например, могут не проходить военную службу, а заменять обязательно на альтернативную.То есть с этим вопросом не принят второй нормативный акт: если действительно лицо не имеет смартфона или не за что его купить вообще", — отмечает правозащитник.

Законопроект о мобилизации — что известно

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

Отмечается, что от мобилизации будут освобождены забронированные за органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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