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Юрист пояснив деталі проблеми з електронним кабінетом призовника

1 лютого 2024 04:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Юрист пояснив деталі проблеми з електронним кабінетом призовника
Призовники у ТЦК. Фото: zhmerynka.city
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Україну очікують значні зміни щодо мобілізації. Зокрема, у призовників можуть виникнути проблеми із запровадженням електронного кабінету призовника.

Про це розповів юрист та фахівець центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов, передає ТСН.

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Проблеми з електронним кабінетом призовника

За словами правника, електронний кабінет неможливо зробити обов'язковим для військовозобов'язаних, бо жоден закон не зобов'язує людину мати смартфон.

"Законодавчим актом не вказано про обов'язок людини мати електронні засоби. Більш того, в нас деякі люди навіть відмовляються від того, щоб обрати ідентифікаційний код. А нещодавно суд виніс про те, що "Свідки Єгови", наприклад, можуть не проходити військову службу, а замінювати обов'язково на альтернативну. Тобто з цим питанням не прийнятий другий нормативний акт: якщо дійсно особа не має смартфону або не має за що його купити взагалі", — зазначає правозахисник.

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

Зазначається, що від мобілізації буде звільнено заброньованих за органами державної влади, іншими органами влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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