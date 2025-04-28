Что известно о ленд-лизе для Украины и почему он не сработал

Джо Байден подписывает закон о ленд-лизе. Фото: Reuters

США, которые являются одними из наиболее важных западных партнеров Украины, начали оказывать помощь нашему государству еще до начала полномасштабного вторжения. Весной 2022 года в Конгрессе поддержали решение о предоставлении Украине ленд-лиза.

Что предусматривала эта помощь и почему она не действовала — выяснили Новини.LIVE.

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Ленд-лиз как эхо другой войны

Поставлять оружие в Украину западные партнеры начали еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, США в течение января и февраля 2022 года отправили нашему государству более десяти военно-транспортных самолетов с вооружением.

После начала полномасштабного вторжения Запад начал оказывать помощь нашему государству более быстрыми темпами. Уже после первой недели полномасштабной войны в Вашингтоне приняли первые решения о пакетах военной помощи, а впоследствии заговорили и о ленд-лизе.

Политику ленд-лиза впервые применили еще во времена Второй мировой войны.

Что такое лендлиз

Термин "ленд-лиз" образовался от сочетания двух слов: lend — занимать и lease — арендовать. Согласно договоренности, во время Второй мировой войны США поставляли союзникам боеприпасы, технику, стратегическое сырье и проводовольствие. В военные годы помощь поступала бесплатно. Платить за уничтоженную во время боевых действий технику союзникам также не приходилось. А вот после завершения войны страны, получавшие помощь, должны были полностью или частично заплатить за имущество из ленд-лиза, которое уцелело. Кроме того, положения ленд-лиза предусматривали возвращение неразрушенной техники в Америку.

Процесс предоставления помощи обычно контролируется Конгрессом. Решение о передаче нового пакета помощи принимают путем голосования. Ленд-лиз предусматривает ускорение передачи оружия и боеприпасов без бюрократических процедур, в частности голосования в федеральном парламенте.

Подписание закона о ленд-лизе для Украины

Впервые законопроект о ленд-лизе для Украины сенаторы Республиканской и Демократической партий создали еще в январе 2022 года, а 6 апреля этот акт поддержали в Сенате. Окончательно механизм ленд-лиза утвердили 28 апреля: за соответствующее решение проголосовали 417 членов Палаты представителей, против были только десять. А 9 мая закон о ленд-лизе для Украины подписал Джо Байден, который тогда был президентом США.

Почему ленд-лиз не запустили в действие

Ленд-лиз для Украины должен был длиться один финансовый год, то есть с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Посол Украины в США Оксана Маркарова, отмечала, что Украина планировала просить у американцев продолжения ленд-лиза и на 2024 год, однако этого не произошло.

С октября 2023 года закон о ленд-лизе утратил силу, ведь власти США не продлили срок его действия. Вероятно, что за продление ленд-лиза проголосовало недостаточное количество членов Палаты представителей или же этот вопрос вообще не выносили на голосование.

Другая причина, по которой лендлиз не продлили — финансовые расходы для Украины. Помощь, предоставление которой одобрял Конгресс, наше государство получало бесплатно.

Почему ленд-лиз был запасным вариантом

До осени 2023 года Украина получала помощь бесплатно и быстро, поэтому ленд-лиз был не нужен. Позже же это уже было невозможно, поскольку Штаты сосредоточились на собственной политической ситуации: борьбе за президентское кресло, которая шла между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Напомним, в феврале текущего года на сайте Конгресса появился законопроект о возобновлении программы ленд-лиза для Украины. В названии документа американские чиновники отметили, что это необходимо "для защиты гражданского населения Украины от российского военного вторжения".

Ранее капитан ВМС США Гарри Табах заявил, что американский ленд-лиз для Украины закончился, так и не начавшись. По его мнению, Украину обманули, ведь через 90 дней после подписания закона о ленд-лизе должен был быть план предоставления этой помощи, но Байден его не предоставил.