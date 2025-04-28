Що відомо про лендліз для України та чому він не спрацював

Джо Байден підписує закон про лендліз. Фото: Reuters

США, які є одними з найбільш важливих західних партнерів України, почали надавати допомогу нашій державі ще до початку повномасштабного вторгнення. Навесні 2022 року у Конгресі підтримали рішення про надання Україні лендлізу.

Що передбачала ця допомога та чому вона не діяла — з'ясували Новини.LIVE.

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Лендліз як відлуння іншої війни

Постачати зброю до України західні партнери почали ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, США упродовж січня й лютого 2022 року відправили нашій державі понад десять військово-транспортних літаків з озброєнням.

Після початку повномасштабного вторгнення Захід почав надавати допомогу нашій державі більш швидкими темпами. Вже після першого тижня повномасштабної війни у Вашингтоні ухвалили перші рішення щодо пакетів військової допомоги, а згодом заговорили й про лендліз.

Політику лендлізу вперше застосували ще за часів Другої світової війни.

Що таке лендліз

Термін "лендліз" утворився від поєднання двох слів: lend — позичати та lease — орендувати. Згідно з домовленістю, під час Другої світової війни США поставляли союзникам боєприпаси, техніку, стратегічну сировину та проводовольство. У воєнні роки допомога надходила безкоштовно. Платити за знищену під час бойових дій техніку союзникам також не доводилося. А от після завершення війни країни, які отримували допомогу, мали повністю або частково заплатити за майно з лендлізу, яке вціліло. Крім того, положення лендлізу передбачали повернення незруйнованої техніки до Америки.

Процес надання допомоги зазвичай контролюється Конгресом. Рішення щодо передачі нового пакету допомоги ухвалюють шляхом голосування. Лендліз передбачає пришвидшення передачі зброї та боєприпасів без бюрократичних процедур, зокрема голосування у федеральному парламенті.

Підписання закону про лендліз для України

Уперше законопроєкт про лендліз для України сенатори Республіканської та Демократичної партій створили ще в січні 2022 року, а 6 квітня цей акт підтримали в Сенаті. Остаточно механізм лендлізу затвердили 28 квітня: за відповідне рішення проголосували 417 членів Палати представників, проти були лише десятеро. А 9 травня закон про лендліз для України підписав Джо Байден, який тоді був президентом США.

Чому лендліз не запустили в дію

Лендліз для України мав тривати один фінансовий рік, тобто від жовтня 2022 року по вересень 2023 року. Посол України в США Оксана Маркарова, зазначала, що Україна планувала просити в американців продовження лендлізу й на 2024 рік, однак цього не сталося.

Від жовтня 2023 року закон про лендліз утратив чинність, адже влада США не продовжила термін його дії. Імовірно, що за продовження лендлізу проголосувала недостатня кількість членів Палати представників або ж це питання взагалі не виносили на голосування.

Інша причина, через яку лендліз не продовжили — фінансові витрати для України. Допомогу, надання якої ухвалював Конгрес, наша держава отримувала безкоштовно.

Чому лендліз був запасним варіантом

До осені 2023 року Україна отримувала допомогу безкоштовно та швидко, тому лендліз був непотрібен. Пізніше ж це вже було неможливо, оскільки Штати Зосередилися на власній політичній ситуації: боротьбі за президентське крісло, яка точилася між Джо Богданом і Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у лютому поточного року на сайті Конгресу з'явився законопроєкт про відновлення програми лендлізу для України. У назві документа американські посадовці зазначали, що це необхідно "для захисту цивільного населення України від російського військового вторгнення".

Раніше капітан ВМС США Гаррі Табах заявив, що американський лендліз для України скінчився, так і не почавшись. На його думку, Україну обманули, адже за 90 днів після підписання закону про лендліз мав бути план надання цієї допомоги, але Байден його не надав.