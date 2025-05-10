Иран поставил РФ ракеты еще осенью, но к ним не было ракетных установок для запуска

Иранское ракетное оружие Fath-360. Фото: Reuters

Иран готовится в ближайшее время поставить пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, которые, по словам США, Тегеран в прошлом году передал России для использования против Украины. Это позволит РФ сэкономить свои собственные "Искандеры".

Об этом в аналитическом материале сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что это даст российским оккупантам

Аналитики опрошенные агентством отмечают, что развертывание Fath-360 может позволить России зарезервировать свои более совершенные ракеты, такие как "Искандер", для ударов на большее расстояние по критически важной инфраструктуре, включая энергосистему, что создаст нагрузку на ПВО Украины.

"Fath-360 разработан для использования и эксплуатации людьми с относительно небольшой подготовкой. Зачем России покупать худшие иранские ракеты? Единственная причина, которая приходит мне в голову, это то, что они не могут произвести достаточное количество собственных ракет", — сказал Ральф Савелсберг, доцент Нидерландской академии обороны.

Эксперт заявил, что иранские ракеты не сверхточные и не несут очень большую полезную нагрузку. Fath-360 имеет дальность стрельбы 120 км, что даст российским оккупантам новое оружие для обстрела украинских войск на передовой, соседних военных целей и населенных пунктов вблизи границы с Россией.

Reuters напоминает, что в сентябре прошлого года стало известно, что Иран доставил ракеты в Россию на девяти судах под российским флагом и три источника сообщили Reuters тогда, что к ракетам не было пусковых установок.

Западные представители служб безопасности и региональный чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявили, что поставки пусковых установок Fath-360 неизбежно.

Ранее сообщалось, что Иран выразил готовность к косвенным переговорам с Соединенными Штатами по своей ядерной программе.

А Дональд Трамп призывает к немедленному прекращению всех закупок иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, в Белом доме заверили, что не собираются снимать санкции с РФ.