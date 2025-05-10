Іран поставив РФ ракети ще восени, але до них не було ракетних установок для запуску

Іранська ракетна зброя Fath-360. Фото: Reuters

Іран готується найближчим часом поставити пускові установки для балістичних ракет малої дальності, які, за словами США, Тегеран минулого року передав Росії для використання проти України. Це дозволить РФ заощадити свої власні "Іскандери".

Про це в аналітичному матеріалі повідомляє Reuters.

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Аналітики опитані агенцією зазначають, що розгортання Fath-360 може дозволити Росії зарезервувати свої більш досконалі ракети, такі як "Іскандер", для ударів на більшу відстань по критично важливій інфраструктурі, включаючи енергосистему, що створить навантаження на ППО України.

"Fath-360 розроблений для використання та експлуатації людьми з відносно невеликою підготовкою. Навіщо Росії купувати гірші іранські ракети? Єдина причина, яка спадає мені на думку, це те, що вони не можуть виробити достатню кількість власних ракет", — сказав Ральф Савелсберг, доцент Нідерландської академії оборони.

Експерт заявив, що іранські ракети не надточні й не несуть дуже велике корисне навантаження. Fath-360 має дальність стрільби 120 км, що дасть російським окупантам нову зброю для обстрілу українських військ на передовій, сусідніх військових цілей та населених пунктів поблизу кордону з Росією.

Reuters нагадує, що у вересні минулого року стало відомо, що Іран доставив ракети до Росії на дев'яти суднах під російським прапором і три джерела повідомили Reuters тоді, що до ракет не було пускових установок.

Західні представники служб безпеки та регіональний чиновник, який побажав анонімності, заявили, що постачання пускових установок Fath-360 неминуче.

Раніше повідомлялось, що Іран висловив готовність до непрямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми.

А Дональд Трамп закликає до негайного припинення всіх закупівель іранської нафти та нафтохімічної продукції. Крім того, у Білому домі запевнили, що не збираються знімати санкції з РФ.