Появился новый профессиональный стандарт Инспектор по военному учету

Инспектор по военному учету — что это за новый стандарт профессии
Недавно Национальное агентство квалификаций официально зарегистрировало профессиональный стандарт "Инспектор по военному учету". Этот стандарт теперь будет обязателен для всех украинских предприятий, планирующих нанимать специалистов ВСУ на эту должность.
О нюансах нового стандарта сообщает АрмияInform.
Какие нюансы нового стандарта
По словам полковника Алексея Дудки, главного специалиста отдела Центрального управления военного образования и науки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сейчас существует более миллиона предприятий, которые обязаны вести военный учет. Однако до сих пор не было четких требований по квалификации и обязанностям инспекторов по военному учету.
Новый стандарт имеет целью унифицировать подход к ведению военного учета на всех предприятиях страны, обеспечив соответствие законодательству и предотвращая штрафные санкции.
Алексей Дудка подчеркнул, что повышение внимания к вопросам военного учета связано с полномасштабным вторжением и необходимостью мобилизации. Стандарт должен предоставить работодателям и гражданам-военнообязанным четкие указания по выполнению своих обязанностей в сфере военного учета.
Для специалистов, занимающихся военным учетом, предусмотрены курсы повышения квалификации в десятках учебных заведений страны. После их завершения работники предприятий смогут удовлетворять требованиям нового стандарта.
Благодаря этому качество мобилизационной работы на всех уровнях - от отдельных предприятий до государственного масштаба - значительно улучшится, отметил Дудка.
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