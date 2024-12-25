Появился новый профессиональный стандарт Инспектор по военному учету

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Недавно Национальное агентство квалификаций официально зарегистрировало профессиональный стандарт "Инспектор по военному учету". Этот стандарт теперь будет обязателен для всех украинских предприятий, планирующих нанимать специалистов ВСУ на эту должность.

О нюансах нового стандарта сообщает АрмияInform.

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Какие нюансы нового стандарта

По словам полковника Алексея Дудки, главного специалиста отдела Центрального управления военного образования и науки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сейчас существует более миллиона предприятий, которые обязаны вести военный учет. Однако до сих пор не было четких требований по квалификации и обязанностям инспекторов по военному учету.

Новый стандарт имеет целью унифицировать подход к ведению военного учета на всех предприятиях страны, обеспечив соответствие законодательству и предотвращая штрафные санкции.

Алексей Дудка подчеркнул, что повышение внимания к вопросам военного учета связано с полномасштабным вторжением и необходимостью мобилизации. Стандарт должен предоставить работодателям и гражданам-военнообязанным четкие указания по выполнению своих обязанностей в сфере военного учета.

Для специалистов, занимающихся военным учетом, предусмотрены курсы повышения квалификации в десятках учебных заведений страны. После их завершения работники предприятий смогут удовлетворять требованиям нового стандарта.

Благодаря этому качество мобилизационной работы на всех уровнях - от отдельных предприятий до государственного масштаба - значительно улучшится, отметил Дудка.

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