З'явився новий професійний стандарт Інспектор з військового обліку

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Нещодавно Національне агентство кваліфікацій офіційно зареєструвало професійний стандарт "Інспектор з військового обліку". Цей стандарт тепер буде обов'язковим для всіх українських підприємств, що планують наймати фахівців ЗСУ на цю посаду.

Про нюанси нового стандарту повідомляє АрміяInform.

Читайте також:

Які нюанси нового стандарту

За словами полковника Олексія Дудки, головного спеціаліста відділу Центрального управління військової освіти і науки Генерального штабу Збройних Сил України, зараз існує понад мільйон підприємств, які зобов'язані вести військовий облік. Проте, до цього часу не було чітких вимог щодо кваліфікації та обов'язків інспекторів з військового обліку.

Новий стандарт має на меті уніфікувати підхід до ведення військового обліку на всіх підприємствах країни, забезпечивши відповідність законодавству та запобігаючи штрафним санкціям.

Олексій Дудка підкреслив, що підвищення уваги до питань військового обліку пов'язане з повномасштабним вторгненням і необхідністю мобілізації. Стандарт має надати роботодавцям та громадянам-військовозобов'язаним чіткі вказівки щодо виконання своїх обов'язків у сфері військового обліку.

Для фахівців, які займатимуться військовим обліком, передбачені курси підвищення кваліфікації в десятках навчальних закладів країни. Після їхнього завершення працівники підприємств зможуть відповідати вимогам нового стандарту.

Завдяки цьому, якість мобілізаційної роботи на всіх рівнях - від окремих підприємств до державного масштабу — значно покращиться, зазначив Дудка.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, які є вакансії з бронюванням та скільки платять за відповідну роботу.

Також ми повідомляли, що обов'язково мають знати роботодавці щодо бронювання від служби.