В Украине растет количество "военных туристов" из-за границы

Туристы в Бородянке. Иллюстративное фото: Радио Свобода

В Украину все чаще стали приезжать иностранцы, чтобы своими глазами увидеть ужасы войны. Существуют "черные туры" в зоны ведения боевых действий, например в Ирпень или Харьков.

Об этом пишет Sarganserländer.

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Туры в места боевых действий в Украине

Такие поездки предлагают иностранцам около десятка украинских компаний, а сами экскурсии в основном проходят в Киеве и пригородах. Стоимость составляет от 150 до 250 евро. По словам соучредителя одной из туристических компаний Дмитрия Никифорова, часть прибыли уходит на армию.

А представитель другой такой компании Свитозар Моисеев отметил, что такие туры "не о деньгах, а об воспоминаниях о войне" и в первую очередь имеют образовательное значение.

Кроме того, некоторые турфирмы за тысячи евро предлагают доставить своих клиентов почти в зону боевых действий. Один из таких туристов из США в июле 2024 года приехал в Харьков и рассказал о своих целях.

"Я просто хотел это увидеть, потому что считаю, что наша жизнь на Западе слишком комфортная и легкая", — сказал он.

В материале говорится, что для жителей разрушенного Ирпеня, которые до сих пор живут в постоянной опасности, "военный туризм" кажется странным.

Глава Нацагентства по развитию туризма Марианна Олеськив поднимает этические вопросы военного туризма, поэтому там готовят специальные курсы повышения квалификации для экскурсоводов.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, стоит ли отдых в Буковеле своих денег.

Кроме того, в ряде регионов Украины, несмотря на войну, развивается туристическая отрасль. В первой половине 2024 года прирост доходов компаний достиг 29% против показателя прошлого года.