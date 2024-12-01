В Україні зростає кількість "воєнних туристів" з-за кордону

Туристи в Бородянці. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

В Україну все частіше почали приїжджати іноземці, аби на власні очі побачити жахи війни. Існують "чорні тури" у зони ведення бойових дій, наприклад в Ірпінь чи Харків.

Про це пише Sarganserländer.

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Такі поїздки пропонують іноземцям близько десятка українських компаній, а самі екскурсії здебільшого проходять у Києві та передмістях. Вартість становить від 150 до 250 євро. За словами співзасновника однієї з туристичних компаній Дмитра Нікіфорова, частина прибутку іде на армію.

А представник іншої такої компанії Світозар Моїсеєв зауважив, що такі тури "не про гроші, а про спогади про війну" і насамперед мають освітнє значення.

Крім того, деякі турфірми за тисячі євро пропонують доставити своїх клієнтів мало не в зону бойових дій. Один із таких туристів зі США у липні 2024 року приїхав до Харкова та розповів про свої цілі.

"Я просто хотів це побачити, бо вважаю, що наше життя на Заході надто комфортне і легке", — сказав він.

У матеріалі йдеться, що мешканці зруйнованого Ірпеня, які досі живуть у постійній небезпеці, "воєнний туризм" видається дивним.

Голова Нацагентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів порушує етичні питання воєнного туризму, тому там готують спеціальні курси підвищення кваліфікації для екскурсоводів.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чи вартий відпочинок в Буковелі своїх грошей.

Крім того, у низці регіонів України попри війну розвивається туристична галузь. У першій половині 2024 року приріст доходів компаній сягнув 29% проти показника минулого року.