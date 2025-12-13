Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Ильенко объяснил, почему идея отдать Донбасс без боя — губительна

Ильенко объяснил, почему идея отдать Донбасс без боя — губительна

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 04:57
Если сдать Донбасс без боя, то ВСУ откатятся до Павлограда — Ильенко все объяснил
Офицер бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко. Фото: Соцсети Андрея Ильенко

Офицер ВСУ Андрей Ильенко предупреждает: потеря ключевых городов Донетчины откроет россиянам путь вглубь страны, а следующий раунд войны - неизбежен. Идея отдать эти территории добровольная, в рамках каких-то "договоренностей", является самоубийством для обороны государства.

Об этом офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко заявил в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему Донбасс — это щит Украины

Ильенко отметил: линия обороны на востоке держит всю страну. Враг годами пытается взять Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Покровск. Это агломерация, которая стала костью в горле россиян.

"Отдать без боя эту территорию означает отдать врагу ключевые наши укрепления", — подчеркнул офицер.

Если ВСУ оставят эти города, фронт не остановится. Он просто переместится на запад. Ильенко назвал конкретные города, которые окажутся под угрозой.

Придется откатываться в Павлоград (Днепропетровская область) и Лозовую (Харьковская область). Есть риск возвращения боев в Изюм.

Иллюзия мира

Военный скептически оценивает разговоры о "заморозке" или перемирии на условиях сдачи территорий. Он не верит, что Россия остановится.

"У меня сомнений нет. Даже если будет короткая пауза, все равно следующий раунд — это лишь вопрос времени", — заявил Ильенко.

По его мнению, принятие ультиматумов Кремля, которые уничтожают украинскую государственность, обесценит жертвы, которые уже понес украинский народ. Это ударит по боевому духу и внутреннему единству, которое сейчас держится на понимании, что армия стоит на стороне правды.

Напомним, сегодня в Париже должна была состояться встреча ЕС, Украины и США по мирному плану. Но источники журналистов сообщают, что встреча отменена.

Между тем в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп призывает ЕС давить на Зеленского, чтобы тот согласился подписать мирный план.

Донбасс война в Украине ситуация на фронте мирный план мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации