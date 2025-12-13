Если сдать Донбасс без боя, то ВСУ откатятся до Павлограда — Ильенко все объяснил

Офицер бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко. Фото: Соцсети Андрея Ильенко

Офицер ВСУ Андрей Ильенко предупреждает: потеря ключевых городов Донетчины откроет россиянам путь вглубь страны, а следующий раунд войны - неизбежен. Идея отдать эти территории добровольная, в рамках каких-то "договоренностей", является самоубийством для обороны государства.

Об этом офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко заявил в эфире Вечір.LIVE.

Ильенко отметил: линия обороны на востоке держит всю страну. Враг годами пытается взять Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Покровск. Это агломерация, которая стала костью в горле россиян.

"Отдать без боя эту территорию означает отдать врагу ключевые наши укрепления", — подчеркнул офицер.

Если ВСУ оставят эти города, фронт не остановится. Он просто переместится на запад. Ильенко назвал конкретные города, которые окажутся под угрозой.

Придется откатываться в Павлоград (Днепропетровская область) и Лозовую (Харьковская область). Есть риск возвращения боев в Изюм.

Иллюзия мира

Военный скептически оценивает разговоры о "заморозке" или перемирии на условиях сдачи территорий. Он не верит, что Россия остановится.

"У меня сомнений нет. Даже если будет короткая пауза, все равно следующий раунд — это лишь вопрос времени", — заявил Ильенко.

По его мнению, принятие ультиматумов Кремля, которые уничтожают украинскую государственность, обесценит жертвы, которые уже понес украинский народ. Это ударит по боевому духу и внутреннему единству, которое сейчас держится на понимании, что армия стоит на стороне правды.

Напомним, сегодня в Париже должна была состояться встреча ЕС, Украины и США по мирному плану. Но источники журналистов сообщают, что встреча отменена.

Между тем в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп призывает ЕС давить на Зеленского, чтобы тот согласился подписать мирный план.