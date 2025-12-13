Якщо здати Донбас без бою, то ЗСУ відкотяться до Павлограда — Іллєнко все пояснив

Офіцер бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко. Фото: Соцмережі Андрія Іллєнка

Офіцер ЗСУ Андрій Іллєнко попереджає: втрата ключових міст Донеччини відкриє росіянам шлях вглиб країни, а наступний раунд війни — неминучий. Ідея віддати ці території добровільна, в рамках якихось "домовленостей", є самогубством для оборони держави.

Про це офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко заявив в етері Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому Донбас — це щит України

Іллєнко наголосив: лінія оборони на сході тримає всю країну. Ворог роками намагається взяти Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. Це агломерація, яка стала кісткою в горлі росіян.

"Віддати без бою цю територію означає віддати ворогу ключові наші укріплення", — підкреслив офіцер.

Якщо ЗСУ залишать ці міста, фронт не зупиниться. Він просто переміститься на захід. Іллєнко назвав конкретні міста, які опиняться під загрозою.

Доведеться відкочуватися до Павлограда (Дніпропетровщина) та Лозової (Харківщина). Є ризик повернення боїв до Ізюма.

Ілюзія миру

Військовий скептично оцінює розмови про "заморозку" чи перемир'я на умовах здачі територій. Він не вірить, що Росія зупиниться.

"У мене сумнівів немає. Навіть якщо буде коротка пауза, все одно наступний раунд — це лише питання часу", — заявив Іллєнко.

На його думку, прийняття ультиматумів Кремля, які знищують українську державність, знецінить жертви, які вже поніс український народ. Це вдарить по бойовому духу і внутрішній єдності, яка зараз тримається на розумінні, що армія стоїть на боці правди.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі мала відбутись зустріч ЄС, України та США щодо мирного плану. Але джерела журналістів повідомляють, що зустріч скасована.

Тим часом у ЗМІ з'явилась інформація, що президент США Дональд Трамп закликає ЄС тиснути на Зеленського, аби той погодився підписати мирний план.