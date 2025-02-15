Европа тайно разрабатывает план ввода войск в Украину — AP

Британский военный. Фото: Reuters

После того как стало понятно, что новая администрация США имеет другие приоритеты, Европа начала тайно работать над тем, чтобы отправить войска в Украину. Это должно помочь урегулировать войну с Россией.

Об этом пишет Associated Press в субботу, 15 февраля.

Читайте также:

Европа хочет отправить войска в Украину

Как отмечает издание, европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что приоритеты безопасности США направлены в другую сторону. Именно поэтому группа европейских стран тихо работает над планом отправки войск в Украину.

"Великобритания и Франция прилагают много усилий, хотя подробностей остается мало. Страны, участвующие в дискуссиях, не желают склонять руку и предоставлять президенту России Владимиру Путину преимущество, если он согласится вести переговоры о прекращении войны, которую он начал три года назад", — пишет AP.

Зеленский стремится получить гарантии безопасности для Украины. Как отмечается в материале, лучшей защитой было бы членство в НАТО, которое Украине давно обещали.

"Однако США сняли этот вариант со стола", — отмечает AP.

Напомним, во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене Олаф Шольц заявил, что Европа будет поддерживать Украину и в дальнейшем и не примет навязанный мир. Кроме того, чиновник отметил, что не стоит ждать порядка в Европе в случае победы России.

Вместе с тем, Владимир Зеленский призвал Европу создать собственные Вооруженные силы. В таком случае можно будет принимать решения по своему усмотрению и не подстраиваться под США, убежден глава государства.