Європа таємно розробляє план введення військ в Україну — AP

Британський військовий. Фото: Reuters

Після того, як стало зрозуміло, що нова адміністрація США має інші пріоритети, Європа почала таємно працювати над тим, щоб відправити війська в Україну. Це має допомогти врегулювати війну з Росією.

Про це пише Associated Press в суботу, 15 лютого.

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Європа хоче відправити війська в Україну

Як зазначає видання, європейські лідери дедалі більше стурбовані тим, що пріоритети безпеки США направлені в іншу сторону. Саме тому група європейських країн тихо працює над планом відправки військ в Україну.

"Велика Британія та Франція докладають багато зусиль, хоча подробиць залишається мало. Країни, які беруть участь у дискусіях, не бажають схиляти руку і надавати президенту Росії Володимиру Путіну перевагу, якщо він погодиться вести переговори про припинення війни, яку він розпочав три роки тому", — пише AP.

Зеленський прагне отримати гарантії безпеки для України. Як наголошують у матеріалі, найкращим захистом було б членство в НАТО, яке Україні давно обіцяли.

"Однак США зняли цей варіант зі столу", — зазначає AP.

Нагадаємо, під час виступу на конференції з безпеки у Мюнхені Олаф Шольц заявив, що Європа буде підтримувати Україну й надалі та не прийме нав'язаний мир. Крім того, посадовець зазначив, що не варто чекати на порядок в Європі у разі перемоги Росії.

Разом з тим, Володимир Зеленський закликав Європу створити власні Збройні сили. В такому випадку можна буде приймати рішення на свій розсуд та не підлаштовуватись під США, переконаний глава держави.