Уже в октябре Украина может получить деньги от ЕС за счет замороженных активов РФ

Россыпь евро. Иллюстративное фото: pixels.com

Европейский Союз предварительно поддержал предоставление Украине безвозвратного кредитного пакета на сумму до 35 миллиардов евро, обеспеченного заблокированными активами российского центрального банка. Таким образом, ЕС стремится поддержать военные усилия Киева.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Когда Украина может получить эти деньги

По данным издания, послы стран-членов ЕС одобрили новый механизм, поддержанный странами "Большой семерки", который будет использовать средства, полученные от замороженных активов, для погашения кредита. Ожидается, что процесс утверждения, также требующий одобрения Европейского парламента, завершится до конца октября.

США и ЕС сначала договорились о предоставлении аналогичных сумм – около 20 миллиардов долларов каждая – в рамках пакета G-7 на сумму 50 миллиардов долларов, но Вашингтон потребовал от Европы более длительного режима санкций, чтобы гарантировать сохранение полученных доходов.

Представитель США заявил, что Вашингтон намерен полностью принять участие в выделении Украине 50 миллиардов долларов, но размер его взноса зависит от того, какие заверения может предоставить ЕС, что российские активы останутся замороженными.

Венгрия, часто задерживавшая или блокировавшая усилия ЕС по поддержке Украины, до сих пор не поддерживала изменения в системе санкций. Лидеры ЕС планируют обсудить этот вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе во время ежеквартального саммита в Брюсселе.

Напомним, в Турции заявили, что снятие санкций с России может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.

Ранее мы сообщали, что США ввели санкции против сети, вовлеченной в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей.