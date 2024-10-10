Вже в жовтні Україна може отримати гроші від ЄС за рахунок заморожених російських активів

Купа євро. Ілюстративне фото: pixels.com

Європейський Союз попередньо підтримав надання Україні безповоротного кредитного пакета на суму до 35 мільярдів євро, забезпеченого заблокованими активами російського центрального банку. Таким чином ЄС прагне підтримати військові зусилля Києва.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними видання, посли країн-членів ЄС схвалили новий механізм, підтриманий країнами "Великої сімки", який використовуватиме кошти, отримані від заморожених активів, для погашення кредиту. Очікується, що процес затвердження, який також потребує схвалення Європейського парламенту, завершиться до кінця жовтня.

США та ЄС спочатку домовилися про надання аналогічних сум — близько 20 мільярдів доларів кожна — в рамках пакету G-7 на суму 50 мільярдів доларів, але Вашингтон зажадав від Європи більш тривалого режиму санкцій, щоб гарантувати збереження отриманих прибутків.

Представник США заявив, що Вашингтон має намір повністю взяти участь у виділенні Україні 50 мільярдів доларів, але розмір його внеску залежить від того, які запевнення може надати ЄС, що російські активи залишаться замороженими.

Угорщина, яка часто затримувала або блокувала зусилля ЄС з підтримки України, досі не підтримувала зміни в системі санкцій. Лідери ЄС планують обговорити це питання з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном наступного тижня під час щоквартального саміту в Брюсселі.

Нагадаємо, в Туреччині заявили, що зняття санкцій з Росії може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.

Раніше ми повідомляли, що США ввели санкції проти мережі, яка залучена до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю.