В ЕС хотят увеличить бюджет расходов на производство техники для НАТО

Танк Леопард. Иллюстративное фото: Reuters

Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс хочет, чтобы следующий семилетний бюджет ЕС выделял "около" 100 миллиардов евро на оборону, в том числе и для Украины. Текущий семилетний бюджет предусматривает всего 10 миллиардов евро на оборону.

Это лишь одна из финансовых революций, предложенных Кубилюсом в интервью POLITICO.

Читайте также:

На что может пойти бюджет на оборону ЕС

Издание отмечает, что широкие изменения являются признаком того, насколько вторжение России в Украину перевернуло бюджет ЕС и его приоритеты. Кубилюс — первый комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса, ведь эта должность создана для лучшей интеграции раздробленной оборонной промышленности блока, увеличения расходов, большего оружия в Украину и улучшения оборонной координации с НАТО и Соединенными Штатами.

Оказание Украине поддержки, необходимой ей для победы в войне, является ключевым, сказал он в своем интервью.

"Если мы терпим неудачу в Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против стран ЕС может возрасти", — отметил Кубилюс.

Кубилюс подчеркнул, что врагом ЕС есть российский лидер Владимир Путин. Он сказал, что "надеется", что новая администрация США поймет, что Запад подвергнется нападению "авторитарных стран", включающего "Россию, Иран, Северную Корею и частично Китай".

Кубилюс предположил, что ЕС должен пересмотреть свои фискальные правила, когда речь идет о расходах на оборону. Пока блок ограничивает страны-члены дефицитом бюджета не более 3 процентов ВВП и государственным долгом не более 60 процентов ВВП. Кубилюс также предпочитает гибкость.

"Нам нужно развивать собственную промышленность... и это не протекционизм", — утверждает он.

Однако он признал, что многие ключевые системы оружия, такие как способность наносить точные удары большой дальности, "просто не производятся" в блоке, поэтому потребуется помощь США.

Кубилюс считает, что ЕС должен смотреть на будущий отчет НАТО о пробелах в способности — который потребует создания 49 новых бригад, 1500 танков и 1000 артиллерийских средств — как ориентир приоритетов промышленных расходов ЕС.

Напомним, в течение последних месяцев ряд стран ввели беспрецедентное количество санкций против России. В результате этого самый современный российский танк Т-90М потерял лазерные прицелы.

Ранее мы писали о том, что социологи провели исследование и выяснили, что среди китайцев есть те, кто готов бойкотировать товары или услуги из РФ.