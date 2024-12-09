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ЄС хоче витратити 100 мільярдів на оборону — на що підуть гроші

9 грудня 2024 01:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В ЄС хочуть збільшити бюджет витрат на виробництво техніки для НАТО
Танк Леопард. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб наступний семирічний бюджет ЄС виділяв "близько" 100 мільярдів євро на оборону, в тому числі й для України. Поточний семирічний бюджет передбачає лише 10 мільярдів євро на оборону. 

Це лише одна з фінансових революцій, запропонованих Кубілюсом в інтерв’ю POLITICO.

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Видання зазначає, що широкі зміни є ознакою того, наскільки вторгнення Росії в Україну перевернуло бюджет ЄС та його пріоритети. Кубілюс — перший комісар ЄС з питань оборони та космосу, адже ця посада створена для кращої інтеграції роздробленої оборонної промисловості блоку, збільшення витрат, надсилання більше зброї в Україну та покращення оборонної координації з НАТО та Сполученими Штатами.

Надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги у війні, є ключовим, сказав він у своєму інтерв’ю.

"Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ​​ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости", — зазначив Кубілюс.

Кубілюс підкреслив, що ворогом ЄС є російський лідер Володимир Путін. Він сказав, що "сподівається", що нова адміністрація США зрозуміє, що Захід зазнає нападу "авторитарних країн", яка включає "Росію, Іран, Північну Корею та частково Китай".

Кубілюс припустив, що ЄС має переглянути свої фіскальні правила, коли йдеться про витрати на оборону. Наразі блок обмежує країни-члени дефіцитом бюджету не більше 3 відсотків ВВП і державним боргом не більше 60 відсотків ВВП. Кубілюс також віддає перевагу гнучкості.

"Нам потрібно розвивати власну промисловість... і це не протекціонізм", — стверджував він.

Однак він визнав, що багато ключових систем зброї, таких як здатність наносити точні удари великої дальності, "просто не виробляються" в блоці, тому буде потрібна допомога США.

Кубілюс вважає, що ЄС повинен дивитися на майбутній звіт НАТО про прогалини в спроможності — який вимагатиме створення 49 нових бригад, 1500 танків і 1000 артилерійських засобів — як орієнтир щодо пріоритетів промислових витрат ЄС.

Нагадаємо, протягом останніх місяців низка країн запровадила безпрецедентну кількість санкцій проти Росії. Внаслідок цього найсучасніший російський танк Т-90М втратив лазерні приціли.

Раніше ми писали про те, що соціологи провели дослідження і з'ясували, що серед китайців є ті, хто готовий бойкотувати товари чи послуги з РФ. 

НАТО оборонна сфера військова техніка ЄС війна в Україні

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